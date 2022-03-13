Toyota Town Ace No.001 ---- 商車新勢力，正式交車開箱 !

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不過就在去年，國內汽車市場出現一款堪稱近年市場上討論度最高的全新小型商用車，未正式上市前預接單數即破 4,000 輛，也就是和泰汽車所導入國產化的 Toyota Town Ace，讓過去以來未有太多國產車型相爭的輕型商用市場再次活絡起來，且勢必會替國內最熱門的商用車市場帶來更加激烈的銷售競爭態勢。
其實和泰汽車早有經營商業市場的經驗，如 Zace、Innova 等車款，而綜觀整個輕型商用車市場，Toyota Town Ace 欲在年銷量約 1.8 萬輛市場中站穩腳步，如果單靠品牌光環勢必較難有說服力，因此為探討 Town Ace 最真實的表現，在和泰汽車於 2021 年 11 月公布預接單價後，7Car<小七車觀點>也決定購入此車，不過有別於過往由編輯部親自使用的分享模式，本次購入 Town Ace 後將交由一位長期使用輕型商用車款的頭家朋友，希望能以最真實的角色回饋車輛的使用心得。
Toyota Town Ace 堪稱近年市場上討論度最高的全新小型商用車，未正式上市前預接單數即破4,000輛。
在車型選擇上，Town Ace 於台灣市場提供 1.5 升單一款汽油動力，動力系統與主要的競爭對手為相同配置，不過卻有提供手排、自排兩種變速系統，後者不僅擁有更佳的便利優勢，更有最高 15.2km/L 的油耗表現，想必對於精打細算的頭家來說，應該有更強烈的接受度。
另外 Town Ace 造成消費者熱烈迴響的要素還包括了全車系標配 SRS 雙氣囊、頂規更搭載原廠 TSS 主動安全防護系統，在消費者安全意識抬頭的趨勢之下，相對於其他同級車款售後加裝的配備肯定更有信賴感。因此為全面了解車輛的各項表現，本次車型選擇上購入決定以售價最高的 TSS 車型作為測試對象。
確定選擇頂級的 TSS 自排車型之後，在車色選擇上，7Car<小七車觀點>決定顛覆過去小型商用車都是藍色車身的刻板印象，選擇符合日系車款較清新形象的雪貂白，透過最受歡迎的自排車型配置，同步體驗主流消費市場的需求。
另外隨著 Town Ace 的發表推出，和泰集團旗下和泰車體也對應多元的商用型態，推出基於 Town Ace 帆布蓬架、護欄、貨斗與升降尾門改裝。因此在購車時也迎合與我們合作的頭家實際使用需求，加入了帆布蓬架的改裝，希望能在長期測試過程中，一併了解和泰車體的品質與可靠度。
Town Ace 在今年 2 月上市後開始大量交車，所幸我們早已在去年公布預售價後即下訂，也順利於 2 月底交車完畢。未來預計將以 1 年的時間及約 40 篇的文章於每兩週產出，後續也將分享車輛實際使用心得，亦將不定期拍攝影片刊登於本站 YouTube 頻道，敬請讀者及觀眾密切鎖定 !
迎合頭家的實際需求，本次購入 Town Ace 一併選擇和泰車體改裝的帆布蓬架，希望能在長期測試過程中，一併了解和泰車體的品質與可靠度。