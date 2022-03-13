偏頭痛掛急診竟是腦出血！　腦中風「３前兆」要知道

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彰基神經醫學部主治醫師陳彥中表示，民眾居家可以利用「手、嘴、說」口訣，篩檢有沒有腦中風急性現象：「手」-雙手平舉，看有沒有單側瞬間無力狀況發生；「嘴」-照鏡子並觀察嘴巴有沒有歪斜現象；「說」-跟別人對談，有沒有口齒不清、講話問A答B或表達不清楚的情形；如果發現以上這三種現象，最後就是「快」，趕快打119或趕快送到急診室，請專業的神經科醫師進行評估。
動脈血管瘤破裂 情況危急
彰基神經外科主任鄭均洹醫師指出，「動脈血管瘤」破裂的嚴重性。一般來講，腦中風大概每年每10萬人有180人，出血性佔了50人，動脈瘤破裂佔了10人，這位50歲中年女性就是動脈瘤破裂造成的腦中風，是相當危急的一個狀況。
依有無破裂處置 線圈栓塞小手術
鄭均洹主任說明，動脈瘤的治療分幾種處理方式，假如說沒有破裂，只要直徑小於0.7公分，可以用觀察的方式，不過病人到醫院就是破裂狀態，他只有兩種選擇，一個是開顱進去將顱骨打開，直接進去把動脈瘤夾閉，另外，就是動脈瘤栓塞，因為病人的動脈瘤位置相對比較不確定，而且比較深部，所以還是讓病人選擇用線圈栓塞的方式，讓病人本來是一個大刀，變為小的手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53050
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