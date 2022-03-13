身體痛卻「有苦難言」？　疼痛整合照護門診揪隱疾

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亞東醫院疼痛門診簡吉聰醫師說明，疼痛的確是身體的警訊，然因疼痛為主觀感受，診斷上難已進行量化，病人也因此常「有苦難言」，更加重病人的沮喪與不適，因此以「無痛」作為照護指標，透過整合院內龐大的科別進行跨團隊討論，讓病患在面對疼痛問題時，能獲得更滿意的醫療照護。
疼痛分2類 慢性疼痛難緩解
簡吉聰醫師表示，一般而言疼痛大致可以分為兩類：「急性疼痛」多半由病人因疾病或手術的傷口，產生急性疼痛，這些疼痛通常非常劇烈，所幸這些疼痛在疾病消失或是傷口癒合之後，多數的疼痛便隨之消失，但若是急性疼痛沒有得到妥善的照護，仍會有部分病人轉變成長期的慢性疼痛。
「慢性疼痛」則多為急性或長達三個月之久疼痛，因為神經傳導的異常活化，導致疼痛變成持續存在的困擾，這些疼痛受限於疾病的持續或是神經的傷害，導致難得到持續地緩解質。
通過疼痛照護 了解體內隱疾
疼痛逐漸變成許多病人除了身體原先疾病外更為困擾的問題，因此國內的醫院評鑑暨醫療品質策進會也在推動疾病照護品質認證中，把疼痛照護作為一個疾病照護指標。
簡吉聰醫師呼籲，民眾若有未知原因的疼痛感，不要恣意忽略，可以至疼痛門診，進行進一步的檢查及評估，避免疏忽隱藏在體內的疾病，及早治療才能有更好的療效，才能安心生活，告別疼痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53051
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