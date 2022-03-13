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Toyota Corolla Cross No.052 ---- 山路動態駕馭感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-13 16:25:40

經過一年多車輛的實際使用，編輯部對於 Corolla Cross 的各項表現有著較深刻的體認，在動態駕馭感受方面，編輯部一致認為 Corolla Cross 的避震器原廠設定為舒適取向，加上扁平比高的胎圈和高重心的車身，並不適合在山區激烈操駕，但只要善用駕駛技巧依舊仍有流暢的穩定體驗。

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首先在動力系統表現上，Corolla Cross 汽油車型搭載代號 2ZR-FE 的 1.8 升直列四缸自然進氣汽油引擎，可輸出 140ps / 6400rpm 最大馬力和 17.5kgm / 4000rpm 最大扭力，雖然輸出值未能像渦輪引擎有較大的爆發力，但在搭配 Super CVT-I 無段變速箱卻有著較易掌握的平順加速感，且遇到下坡或者超車時，亦可切入到手排模式，利用 7 個模擬檔位維持引擎的扭力峰值或者進行檔煞，在山路行進時更能得心應手。

路感回饋方面，Corolla Cross 的原廠配胎屬於舒適取向，且扁平比為 60%，因此傳回駕駛握在方向盤的手中的路面資訊不致於過度明顯。過彎時車身側傾角度難免明顯，不過在非激烈駕駛時懸吊壓縮後的行程所提供的支撐性尚可接受，雖然指向性不如歐系的 Kuga 那般俐落，但考量其訴求的家庭、代步的使用定位，整體動態反應算是在接受的範圍內。

以一部舒適、代步取向的跨界休旅車來說，在原廠設定下其轉向精準度、避震阻尼所提供的調性都是為了迎合多數消費者的使用型態，整體動態算是合乎期待的。當然，若是追求更高層次的駕馭操控，原廠亦有 Corolla Cross GR Sport 車型可選擇，或者利用改裝部品升級，來滿足個人不同需求。

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