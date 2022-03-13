水菸比紙菸好？　當心傳染病風險暴增

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國民健康署指出，很多人以為使用水菸比紙菸好，但研究發現，一樣都暴露在許多有毒物質中，使用水菸會產生多種有害物質（例如：焦油、一氧化碳、甲醛、乙醛、多環芳香烴），同時也會有呼吸道感染、癌症、肺病和其他疾病的風險。
無尼古丁成分水菸 恐致心臟受損
若是使用無尼古丁成分的水菸，在血液中雖然未測得尼古丁濃度，但血液中一氧化碳濃度明顯高於使用含有尼古丁成分的水菸，且業者特別標榜無尼古丁物質的水菸，使用者更有可能大口吸取，將造成血液中有更多的一氧化碳與菸煙之暴露風險，進而造成心臟功能的損害。
室內使用水菸 PM2.5濃度高、傳染病風險升
另研究發現，在室內使用水菸，測得PM2.5濃度較傳統紙菸為高，且於網路上分享使用水菸的影片中，可見水菸吧等店家之使用者，幾乎都有共用同一濾嘴交互使用之情形，相對也提高了傳染病（含COVID-19）感染的風險。
支持修正菸害防制法 為健康把關
絕大多數的水菸，都會加入香料調味，用於增加特有之氣味，容易吸引青年族群的目光，降低初試者嘗試第一口菸之菸嗆味，更容易縮短上癮的時間，從原先的一年成癮期縮短為半年至數個月，尤其兒童及青少年對於成癮性物質的認知較差，且加味菸容易因好奇而接觸或誤以為較無危害而持續使用，導致成癮性加重，陷於癮害的圈套中。
國民健康署強調，為強化我國菸害防制法管制法源，行政院於111年1月13日院會審查通過，並於1月14日函送立法院審議之菸害防制法修正草案，將禁止加味菸納為修法重點之一，期望各界支持政府擴大菸害防制的決心，齊心為國人的健康把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53062
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