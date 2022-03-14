音樂報告放王力宏哏圖　中一中學生透露想挑戰這句名言

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陳姓學生透過同學還原當日情形，他表示該堂課的主題是「中國傳統樂器」，組員們特別在星期六到學校，一起把報告完成，上課前30分鐘，老師要求他們把資料放上電腦，並指南北管及牽亡歌這些內容超出範圍，要求刪除。至於為什麼放王立宏哏圖，他表示，大人們常說「學音樂的孩子不會變壞」，他單純想舉例反證而已。
對於王浩宇指介紹「牽亡歌」是在搞老師，陳同學說，牽亡歌在台灣民間演變的過程與特別性，是平常大家不會接觸、且值得被介紹的，組員們花費非常多心血，老師卻為此發飆，他覺得不合理才據理力爭。
陳同學還原衝突的導火線，原本準備20張PDF，4個影片，全長40分鐘，被老師大量刪除後，報告時間少了一大半，所以他以課文PDF掃描檔替代，「報告前我說，這樣我們時間會不夠，所以現在開始照課文唸，老師就生氣了」。
對於有人批評他頂嘴、使用「報告個屁啦」等字眼，他承認口氣不佳，但報告到一半，老師當場大叫，自己有被老師嚇到。他認為老師當下作法不妥，但強調這是單一事件，自己對老師平日教學並無不滿，他只想捍衛報告內容、突顯師生溝通問題，個人也不想參與要求更換音樂老師的行動。
陳同學強調，很多人不知道牽亡歌是什麼就加以評論，他覺得很可惜，認為有必要澄清。對於王浩宇的不實轉述，他覺得這件事不必扯到政治層面。