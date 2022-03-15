富邦媒跌落神壇　亞馬遜、阿里巴巴獲利亮紅燈

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富邦媒近期公告的財務數據和展望都十分亮眼，像是2021年獲利32.8億元、年增近7成創下歷史新高，至2025年前每年營收年增2~3成的成長目標不變，因此市場上大部分法人機構預估，富邦媒今年獲利仍能維持年增約兩成的態勢。
成長趨勢不變，但富邦媒卻遭外資、投信短短兩個月瘋狂倒貨；據統計，外資去年全年買超富邦媒4663張，然而今年已賣超1792張；投信清空庫存的速度更是積極，今年賣超353張，早已賣完去年的買超341張。這讓股價呈現跳水式崩落，今年至2月25日截稿為止，股價慘跌近4成，收盤價正式跌破千元至983元。
除了受到升息、俄烏危機等系統性風險干擾，最大的關鍵，就是去年第4季的部分財務數字低於市場預期。第4季因為有雙11、雙12、聖誕等傳統大節，一直都是電商的旺季，但電商競爭白熱化，營收增長多、行銷費用花得也多，大和資本出具的報告就提到，富邦媒營益率4.2%，低於市場共識的4.5%，也低於第3季的4.6%，獲利9.16億元，稍低於市場平均共識的9.39億元。
就評價面上，富邦媒去年股價一度衝破2000元，如以近4季本益比評估，最高曾逾150倍，但今年的獲利成長將無法支撐如此瘋狂的本益比，像是國內大型投顧出具報告點出，後疫情時代電商成長紅利退去，獲利成長率走緩，電商評價承壓，將富邦媒體的目標本益比下調為60倍。甚至有法人悲觀認為，以如今國際電商的跌勢來看，用40倍本益比評估今年的電商平台，恐也不為過。
第4季虧損 網家股價調整
另有法人表示，除了疫情減緩讓成長力道恐不若去年外，富邦媒南部、中部的主倉分別在2023年與2025年啟用，雖然這將使得倉儲面積成長，庫存商品數量和種類將更加豐富，但屆時的折舊攤提可能影響獲利，也是市場較為謹慎的原因。
網家、91APP*-KY等知名度較高的電商股，也發生同樣的狀況。網家與富邦媒性質相似，皆為電商平台，去年第4季營收雖然年增1成，但單季竟然由盈轉虧、每股淨損1.53元，除了合併21世紀數位使所得稅費用大增外，行銷費用同樣吃掉網家不少獲利。凱基投顧出具報告預估，今年的營業費用恐怕持續大幅提高；這讓2021年近4季本益比最高來到64倍的網家，股價恐怕還有下行空間。
91APP主攻店家線上與線下相互融合（OMO）的軟體服務，雖然和富邦媒、網家業務不同，但91APP面臨少數大客戶欲拿回自主權自建OMO生態系、電商代營運業務在疫後可能不如疫情間爆發等影響，過去近4季本益比到達130倍的評價，調整在所難免。
這樣的集體下修同樣發生在全球電商股上；美股有1檔持股前3大就是亞馬遜、阿里巴巴、 eBay的ETF—ProShares網路零售業ETF（ONLN）近期表現十分疲弱，2021年2月盤中最高來到93.45美元的歷史新高，但時隔1年，股價直接砍半最低僅剩41.51美元。
因為這些指標股同樣在最近一次的財報遭遇滑鐵盧。像是於2月初公布2021年第4季財報的亞馬遜，雖然營收高達1374億美元（約台幣3.8兆元），年成長9.4%是2017年來最差。然而，占營收達87%的電商事業，卻已經連續2季虧損（營業利益為負數），2021年第3季小賠3100萬美元，第4季則大賠18.4億美元。
成本暴增 擊垮亞馬遜電商
亞馬遜電商事業虧損的原因有二：首先是供應鏈混亂，運費高漲導致的物流成本提高，海運價格呈倍數暴漲，這點對於熱炒貨櫃三雄航運股的投資人很容易理解；其次是缺工造成的加薪成本，亞馬遜在2021年9月宣布，全面加薪搶人，增聘125000位倉庫和運輸工人，將最低時薪由17美元加到18美元（約台幣500元）以上，部分地區的時薪更高達22.5美元。除了加薪之外，部分熱門地區甚至祭出3000美元的簽約獎金，是幾個月前的3倍，以因應年底的聖誕購物旺季。
供應鏈及人力成本高漲，令去年第4季電商成本暴增40億美元，造成營業虧損，而亞馬遜的獲利其實全部來自營收僅占12%的雲端服務AWS，去年第4季營收178億美元，年成長率達40%，創造出52.9億美元的營業利益。
此外，阿里巴巴最新公布的2022財年第3季度的營收，雖然年增10%，但淨利潤卻年減74%， eBay則是單季優於市場預期，但是財測疲弱，官方預估未來一季的每股盈餘將介於1.01~1.05美元，不僅劣於原本市場預估的1.08美元，也與最新一季公布的1.05美元最多僅能持平，甚至小幅衰退。
當全球電商股都在經歷一波成長性趨緩、投資評價調整時，法人認為，待不利因素退去，股價上行空間依舊存在。因為以台灣線上零售市場來說，目前滲透率僅約14%，仍遜於美國、中國、韓國的兩成以上，成長空間仍大，故電商股長期成長趨勢確立。
法人建議，去年第2、3季受台灣疫情升溫影響，電商營收爆發基期較高，推估今年2、3季的營收增幅將放緩，但第4季仍是電商旺季，可趁2、3季營收利空時再行考慮進場。