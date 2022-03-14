報價新台幣 299 萬元起　第三代 Toyota Tundra Limited 抵台開箱 !

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第三代 Tundra 經過 14 年的演變，整體外觀大刀闊斧重新設計，巨大的水箱罩幾乎覆蓋整個車頭，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，整體肌肉霸氣感相當十足。而以本次引進的 Limited 車型來說，外觀即配備 20 胎圈、LED 大燈 / 日行燈 / 尾燈、電尾門釋放、後斗 400W 電源輸出，加上接近 6 米的車長與 3.7 米的軸距，已符合普遍國內消費者對於美式皮卡的期待。
巨大的水箱罩幾乎覆蓋整個車頭，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，整體肌肉霸氣感相當十足。
以本次引進的 Limited 車型來說，外觀即配備 20 胎圈、LED 大燈 / 日行燈 / 尾燈、電尾門釋放、後斗 400W 電源輸出，加上接近 6 米的車長與 3.7 米的軸距，已符合普遍國內消費者對於美式皮卡的期待。
進到內裝，整體鋪陳同樣經過重新設計，並導入符合時下流行的科技配備應用，中控台上配備 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto。Tundra 共有兩組全新的儀表板設計，不過本次 Limited 車型配備的是指針搭配 4.1 吋 MID 行車資訊幕組合的儀表。除了提供車輛資訊之外，還有安全功能、媒體音訊控制、越野功能和拖曳功能的介面。
安全科技方面，全車系標準搭載 TSS 2.5 駕駛輔助系統，包含含行人偵測的 PCS 預防碰撞輔助 (PCS with PD，不僅可以偵測前方車輛，還可以偵測低光下的行人、白天的自行車、對向而來的車輛和十字路口的行人轉彎。)、DRCC 雷達主動巡航、LDA 車道偏移警示、LTA 車道追蹤輔助、RSA 道路標誌辨識、AHB 自動遠光燈、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等等，另外後座提醒也是全車系標配，該功能可以記錄後車門是否在車輛啟動後 10 分鐘內打開，車輛熄火後也會透過儀表板伴隨警示聲提醒駕駛。
動力部分亦是第三代 Tundra 改變最大的部分，正式取消傳統 V8 的架構，全面導入 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎與 10 速自排變速箱，最大馬力與扭力分別為 389hp、 66.1kgm，亦有 Hybrid 車型可以選擇。底盤結構部分，第三代 Tundra 後懸吊從傳統葉片彈簧改為連桿的形式，搭配新加入的 Adaptive Variable Suspension (AVS) 自動減震筒阻尼調整系統，提供更優越行路質感。
Tundra 車系向來有貿易商少量引進，吸引少數喜愛美式貨卡的玩家作為休旅車使用。相信這次 Tundra 經過革新後，有了最新的科技配備加持，在休旅蔚為風潮的趨勢下，必然會吸引到熱愛美式皮卡玩家的注意。