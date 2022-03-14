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安全升級　墨西哥規格 2022 年式 Nissan March 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-14 15:25:41

Nissan 日前於墨西哥推出 2022 年式 March 車系，編成分為 Sense、Advance 與 Exclusive 共 3 款，其中 Exclusive 可選擇黑色車頂，全車系建議售價 235,900 墨西哥披索起 (約合新台幣 32.1 萬元起)。

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Nissan March
Nissan March
2022 年式 March 主要的變革在於將來 VDC 車輛動態穩定統及 TCS 循跡防滑控制系統列為全車系標準配備，補足自 2021 年式起列為標準配備的 6 具 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死剎車系統、EBD 電子剎車分配系統及 BAS 煞車輔助系統外的基本安全防護。

Nissan March
Nissan March
外觀方面，2022 年式 March 承襲 2021 年式起採用的 V-Motion 家族化車頭造型，但廠徽改為最新版本，車尾配置 C 型導光條燈組，車內擁有新款 D-Shape 平底式三幅方向盤，中控台搭載 6.75 吋多媒體觸控組機，支援 NissanConnect 車聯網功能。

Nissan March
Nissan March
Nissan March
Nissan March
動力配置方面，墨西哥規格 March 採用代號 HR16DE 的 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 5,600rpm 時可輸出 106hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出約 142.4Nm 峰值扭力，搭配 4 速自排或 5 速手排變速箱。

Nissan March
Nissan March
墨西哥市場的 March 是在當地 Aguascalientes A1 工廠製造，去年 (2021) 在共售出 34,974 輛，今年 1 月以 4,559 輛掛牌數字取得最暢銷車款，如今在 2022 年式持續增加安全配備，有望延續其競爭力。

Nissan March
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