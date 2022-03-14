換上 2.8 升柴油引擎　Toyota Coaster 六期中型巴士正式在台上市

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Coaster 六期中型巴士在配備方面升級新型 MID 儀錶資訊，也導入數位式行車記錄器、整合視野輔助系統，車內空間配置提供 13 人座路線車型、19/20/21 人座觀光車型，本次新增引進 20 人座日本製豪華絨布材質高椅背車型，供飯店或商務業者選購。
安全部分則標準配備 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏離警示系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，車身符合歐盟 R66 大客車強度規範，全車線束材料符合大客車法規難燃性要求，乘客車門配備原廠自動防夾功能。
動力配置方面，Coaster 六期中型巴士捨棄代號 N04C-UH 的 4.0 升引擎，換上代號 1GD-FTV 的 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 2,500rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,200rpm 時可輸出 42.8kg-m 峰值扭力，相較於 4.0 升引擎擁有相同的最大馬力，峰值提前 200rpm，至於扭力則多出 2.3kg-m，峰值提前 600rpm。
Toyota Coaster 自 1963 年問世迄今，已發展出 4 個世代，去年 (2021) 在國內市場擁有近六成的市場佔有率，隨著升級安全與動力的六期新車登場，預料可持續獲得業者青睞。