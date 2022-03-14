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換上 2.8 升柴油引擎　Toyota Coaster 六期中型巴士正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-14 16:25:40

Toyota 總代理和泰汽車近日推出 Coaster 六期中型巴士，換上 2.8 升柴油引擎搭配 6 速自排變速箱，也提昇安全配備，符合六期排放法規。

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Toyota Coaster
Toyota Coaster
Coaster 六期中型巴士在配備方面升級新型 MID 儀錶資訊，也導入數位式行車記錄器、整合視野輔助系統，車內空間配置提供 13 人座路線車型、19/20/21 人座觀光車型，本次新增引進 20 人座日本製豪華絨布材質高椅背車型，供飯店或商務業者選購。

Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
安全部分則標準配備 VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、PCS 預警式防護系統、LDWS 車道偏離警示系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，車身符合歐盟 R66 大客車強度規範，全車線束材料符合大客車法規難燃性要求，乘客車門配備原廠自動防夾功能。

Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster
動力配置方面，Coaster 六期中型巴士捨棄代號 N04C-UH 的 4.0 升引擎，換上代號 1GD-FTV 的 2.8 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，於 2,500rpm 時可輸出 150ps 最大馬力，於 1,200rpm 時可輸出 42.8kg-m 峰值扭力，相較於 4.0 升引擎擁有相同的最大馬力，峰值提前 200rpm，至於扭力則多出 2.3kg-m，峰值提前 600rpm。

Toyota Coaster
Toyota Coaster
Toyota Coaster 自 1963 年問世迄今，已發展出 4 個世代，去年 (2021) 在國內市場擁有近六成的市場佔有率，隨著升級安全與動力的六期新車登場，預料可持續獲得業者青睞。

Toyota Coaster
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