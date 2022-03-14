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青少年脊椎側彎應定期追蹤　避免症狀惡化

青少年脊椎側彎應定期追蹤　避免症狀惡化
青少年脊椎側彎應定期追蹤　避免症狀惡化

健康醫療網

2022-03-14 17:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】13歲的黃同學，從國小就發現10多度的輕微脊椎側彎，但是進入青春期後身高快速增加，導致側彎角度也在一年增加到近30度，屬中度側彎，經醫師建議下穿戴背架與復健，最後在發育成熟後仍維持在側彎30多度，因無惡化情形，暫不須手術。

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脊椎側彎易忽略  多發生青春期

奇美醫學中心骨科部主治醫師李易儒說明，脊椎側彎在外觀上會看到胸、背部及肩胛骨不對稱突出、彎腰駝背、甚至高低肩。有幾種常見原因，如：先天性脊椎發育異常、神經肌肉疾患造成、或是最常見的青少年自發性脊椎側彎；青少年自發性脊椎側彎原因不明，但以女性居多，發生率約1至3%，最後進展到側彎角度大於40度的病人比例約有千分之4。

由於病人大多發生在青春期開始前後，除了外觀外，並無疼痛或影響日常生活及運動情況，因此初期若沒有及時發現並定期追蹤治療，孩子可能在快速成長階段，側彎情況會加速惡化。

X光檢查　評估脊椎側彎治療方針

目前於校園皆有定期健康檢查，在直立站或坐姿屈體前彎下由醫師從背後看是否有高低不平，肩膀水平高度是否有差距，如有異常建議到醫院由小兒骨科專科醫師進一步評估及X光檢查。

李易儒醫師指出，X光除了照正面看側彎角度、側彎位置和形狀，照側面也可以看出胸腰椎曲線是否正常。

脊椎側彎角度  治療大不相同

側彎角度在10度以上並且看到脊椎出現旋轉變形才算是脊椎側彎，25度內通常建議持續追蹤觀察，有些醫師會建議復健矯正或運動，像是游泳、瑜珈、吊單槓等強化核心肌肉力量，雖然沒辦法將背拉直，但是可以維持心肺功能，肌力與脊椎柔軟度和彈性，避免腰痠背痛情形。

如果角度進展到50度以上或是伴隨明顯疼痛不適症狀，保守治療無效就會建議手術矯正固定治療，研究顯示50度以上的側彎角度即使在成年後仍會持續惡化造成脊椎提早退化、椎間盤磨損、神經壓迫、甚至影響心肺或腸道功能；建議要和專業醫師詳細討論手術方式、開刀時機、與術後復健療程。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53066

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