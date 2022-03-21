直擊民眾最怕的頭皮問題　擺脫油頭只需要做對一件事

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至於怎麼挑選合適的髮品？徐常捷醫師教學，首先第一步應該正確判別自己的頭皮屬性，因為頭皮有分乾、中、油性，每個人應該要依照自己的頭皮特性，來選擇不同的洗髮精，至於有油頭困擾的民眾，醫師則建議可以選擇像是有百里香酚、水楊酸以及薄荷醇等成分的洗、護髮品，尤其像是百里香酚具有抗菌功能，實證可以抗生物膜，減少細菌在頭皮的滋生，是一種天然成分的抗菌劑；水楊酸則是可以調理角質，讓原來的老廢角質脫落，具有煥膚作用，讓油脂不會阻塞毛囊，還可以減少皮脂膜分泌油脂；而薄荷醇則是能讓頭皮血流擴張，增加毛囊血循環，提供頭皮一個更好的毛髮生長環境。
另外，大多數民眾都會有迷思，認為護髮是女生專利，其實不然，醫師強調頭皮是臉的延伸，往往臉上的皮膚都會記得保養，從化妝水、乳液到精華液，總是層層保護，然而頭皮卻常被民眾忽略掉，正確的觀念應該是不分男女都要做好頭皮養護，才能避免頭皮太油、會癢、產生異味、甚至發炎的尷尬情況，正確的選擇髮品也能預防發炎引起的落髮，解決頂上危機。
徐常捷醫師提到，頭皮養護其實不一定要去沙龍或是養護中心，就像每天洗澡一樣，自己在家就能輕鬆做到．徐醫師也提醒民眾千萬不要忽略頭皮養護的重要性，因為一旦頭皮養護沒有做好，就跟肌膚一樣也會老化，最可怕的就是頭髮也會跟著罷工，甚至毛囊發炎後萎縮，導致掉髮都有可能。
而盤點市面眾多髮品，德國原裝進口的Alpecin 是德國No.1的男性健髮品牌，針對不同頭皮性質設計了不同的洗髮和護髮產品，因應台灣濕熱的氣候狀況，今年初引進了具有百年歷史的專業頭皮護理系列產品，添加天然草本和水楊酸的洗髮露和頭皮養護精華液，避免油性頭皮和頭皮屑的困擾找上門。Alpecin 專業頭皮護理系列－油性頭皮專用洗髮露、FORTE 頭皮養護精華液，實體通路由屈臣氏獨家上市, 電商各大通路均有販售。
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