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挑戰 2026 年電動車年銷破 60 萬輛　Ford 將在 2024 年前於歐洲推出 7 款純電動車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-14 18:25:40

Ford 今日 3/14 發表歐洲市場的電動車發展計畫，預告 2024 年前將帶來 9 款純電動新車，並設立 2026 年電動車年銷量突破 60 萬輛，以及 2035 年電動車銷售比例 100% 的目標。

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Ford
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在產品規劃方面，Ford 將自 2023 年起開始生產下一代 Transit Custom 及 Tourneo Custom 純電動廂型車，羅馬尼亞 Craiova 廠 2023 年起開始生產燃油版的下一代 Transit Courier 輕型商用車 (LCV)及 Tourneo Courier 輕型商旅車 (LAV)，2024 年則生產純電動版，並生產純電動版 Puma 跨界休旅車。

Ford
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位於德國科隆的電動車中心 (Cologne Electrification Center) 首款新車為五人座中型跨界休旅車，滿電最高行駛里程約 500 公里，車名將在今年稍晚揭露，2023 年開始製造；第二款則為純電動跑旅車型，此外也自 2024 年起在當地生產電池，總投資金額預計為 20 億歐元。

Ford
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為了推展電動車計畫，Ford 也與 SK On Co., Ltd. 及 Koç Holding 簽署合作備忘錄 (MoU)，預計 2025 年時在土耳其 Ankara 生產鎳錳鈷 (NMC) 電池芯，年產能約 30~45 GWh。

Ford
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Ford 已於去年在歐洲推出 Mustang Mach-E，今年也會推出 Mach-E GT 及 E-Transit，如今則再預告 7 款新車，新產品將依循先前公布的全球事業體系規劃來推出，分為主導電動車、設計、車聯網、生產等項目的 Ford Model e，以及負責商用車的 Ford Pro，藉由 Ford+ 計畫來達成 2035 年歐洲生產、物流及供應鏈碳中和的願景。

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