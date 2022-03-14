挑戰 2026 年電動車年銷破 60 萬輛　Ford 將在 2024 年前於歐洲推出 7 款純電動車

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在產品規劃方面，Ford 將自 2023 年起開始生產下一代 Transit Custom 及 Tourneo Custom 純電動廂型車，羅馬尼亞 Craiova 廠 2023 年起開始生產燃油版的下一代 Transit Courier 輕型商用車 (LCV)及 Tourneo Courier 輕型商旅車 (LAV)，2024 年則生產純電動版，並生產純電動版 Puma 跨界休旅車。
位於德國科隆的電動車中心 (Cologne Electrification Center) 首款新車為五人座中型跨界休旅車，滿電最高行駛里程約 500 公里，車名將在今年稍晚揭露，2023 年開始製造；第二款則為純電動跑旅車型，此外也自 2024 年起在當地生產電池，總投資金額預計為 20 億歐元。
為了推展電動車計畫，Ford 也與 SK On Co., Ltd. 及 Koç Holding 簽署合作備忘錄 (MoU)，預計 2025 年時在土耳其 Ankara 生產鎳錳鈷 (NMC) 電池芯，年產能約 30~45 GWh。
Ford 已於去年在歐洲推出 Mustang Mach-E，今年也會推出 Mach-E GT 及 E-Transit，如今則再預告 7 款新車，新產品將依循先前公布的全球事業體系規劃來推出，分為主導電動車、設計、車聯網、生產等項目的 Ford Model e，以及負責商用車的 Ford Pro，藉由 Ford+ 計畫來達成 2035 年歐洲生產、物流及供應鏈碳中和的願景。