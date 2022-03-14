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主打承載商務需求　2022 年式 Toyota Granvia 8 人座資訊曝光

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-14 18:25:40

Toyota 總代理和泰汽車今年 2 月發布 2022 年度市場展望，在商用車市場布局方面除了發表全新小型商用車 Town Ace 貨車版之外，於 2019 年引進國內市場的 Granvia 亦將新增全新的 8 人座豪華版本。據了解，Granvia 新年式車型已接近完成送測，推估最快在 3 月至 4 月正式販售。

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主打承載商務需求　2022 年式 Toyota Granvia 8 人座資訊曝光
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根據流出的資訊顯示，2022 年式 Toyota Granvia 8 人座豪華版將提供珍珠白 (070)、貴族黑 (202)、雲河灰 (1G3) 及極光銀 (1F7) 共四種車色供車主選擇，內裝以黑色為主，另可選配米色內裝，同時因豪華版的定位因素，此車型並無配備 TSS 系統。

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座椅鋪陳設計上，Toyota Granvia 8 人座豪華版採 2+3+3 佈局，後排座椅取消 Captain 設計，座椅表面以菱格紋飾點綴，而官方指出後艙最高為 127 公分、寬 118 公分、深度達 73 公分，最多可放置 8 個 28 吋行李廂，能夠大幅度滿足機場接送或者國內旅遊的商務需求。

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動力表現上，動力維持 2.8 升 1GD-FTV 直列 4 缸柴油渦輪增壓引擎，最大輸出為 176.8ps/3,400rpm、扭力為 45.9kgm/1,600~2,400rpm，並繳出平均 11km/L 油耗表現。

Toyota Granvia 車系過去僅有 6 人或者 9 人座的設定，並主打後座第 1、2 排配置 Captain 豪華皮質座椅，強調乘坐的舒適品質度。而 8 人座豪華版的推出不外乎能保有一定的乘載人數，同時有著更靈活變化的空間應用，相信此設定更能吸引商務業者的注意。

 
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