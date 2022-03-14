排便反覆流血、疼痛？　當心是「肛門狹窄」惹禍

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏主任表示，「肛門狹窄」是指肛門口徑變小，造成排便時肛門疼痛，糞便難以通過。一般來說，造成狹窄的原因有兩種，第一是手術造成的肛門狹窄，因手術切除過多肛門組織，導致肛門皮膚不足，進而伴隨張力過大、過緊，發生率約1.5-3.8%。
另一原因則為慢性肛裂，通常是解便造成反覆撕裂傷使肛門口纖維化，括約肌失去彈性。
肛門撐開緩解 恐致失禁
蕭光宏主任說明，後者的手術僅要切開肛門括約肌讓其放鬆即可，而前者若為手術後造成的肛門狹窄，過去多以「肛門撐開」的方式緩解，在患者塗抹藥膏後，用手指、物品撐開肛門口，但這樣的做法會造成反覆撕裂傷，甚至使內括約肌鬆弛、不規則斷裂，嚴重恐致無法收縮、排便困難、甚至失禁。
治療肛門狹窄 皮瓣手術對症下藥
「皮瓣手術」是治療肛門狹窄的方式。蕭光宏主任解釋，首先要先將內括約肌放鬆，再從肛門外臀部的皮膚設計一個皮瓣，拉到肛門內縫合，補足肛門內側皮膚的不足；但皮瓣有多種做法，須視病人情況而異，不夠大會造成張力過緊，傷口癒合不易，手術效果差；太大則有太鬆、大便失禁的風險。
便祕問題需多方調整 嚴重應盡快就醫
蕭光宏主任強調，一般民眾如有便祕問題得靠飲食、水分、運動等日常生活的調整來改善，若情況嚴重或常有排便出血的問題則建議就醫檢查是否有生理結構的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53071
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw