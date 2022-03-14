DFSK Mini EV 正式在中國大陸上市

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外觀方面，Mini EV 的車身尺碼長寬高分別是 2,995x1,495x1,640 (mm)，軸距則為 1,960mm，車頭配置與頭燈結合的黑色面板，中央的車型徽飾將充電孔隱藏其中，保險桿加入黑色線條點綴，車側在車門與後葉子板間採用一道明顯的鈑金褶痕來增加動感，足踏 145/70R12 胎圈，尾燈則與後葉子板黑色飾板結合。
內裝方面，Mini EV 採用雙排四人座設定，座艙以雙色搭配勾勒出環抱造型，方向盤為雙幅式設計，儀錶板採用 7 吋全數位設計，中控台配置多媒體觸控螢幕，支援倒車顯影功能，後座傾倒後具備 834 公升的置物容積。
動力配置方面，Mini EV 採用 Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd. 所生產的電動馬達，可輸出約 34hp 最大馬力及 100Nm 峰值扭力，實尚款 實用型與實尚款 舒適型搭配 9.18kWh 磷酸鐵鋰電池，滿電續航里程為 120 公里，實尚款 豪華型搭配 13.8kWh 磷酸鐵鋰電池，滿電續航里程為 180 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售的車款均為商用車，分別是雙廂大穩發 S2.5t 及 一廂金穩發 S2.5t 共 2 款，至於乘用車則並未導入。