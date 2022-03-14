男大生無不良嗜好竟罹「惡性腎臟瘤」　3症狀要當心

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部臺中醫院泌尿科醫師孫宏舜指出，腎臟細胞癌的成因不明，臨床症狀變化多端，有些甚至沒有症狀，患者多半都是在無意中發現罹癌。腎臟細胞癌常見的症狀包括貧血、惡病質、虛弱、體重減輕與發燒等，其中最典型的三症狀則是「血尿」、「腹部腫塊」及「腰部痠痛」，三類症狀同時出現的機率約10%-15%，但通常此時癌症已經轉移至其他部位。
腫瘤小於4公分 可選冷凍治療
孫宏舜醫師表示，腎臟細胞癌的常規治療方式仍以手術切除為主，其他療法包括放射線治療、化學治療或免疫治療等等，效果多半不甚理想。但如果腫瘤小於4公分且位於腎臟周邊區域，部分腎臟切除術或是冷凍治療，就是一個可以考慮的方向。
孫宏舜醫師說，腎臟細胞癌的冷凍治療是透過大小不同的冷凍冰球微針，精準地破壞病灶，減少周邊組織傷害，適合年紀大、無法全身麻醉、保有一定腎功能，或是接受化療及放射線治療效果不佳的患者。此外，由於冷凍治療術後幾乎沒有傷口、沒有疼痛感，適合拒絕接受開刀治療的患者；反之，若患者有嚴重腎功能障礙、凝血功能障礙，或是腫瘤位置接近集尿管，就不建議採用冷凍治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53069
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw