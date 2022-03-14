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男大生無不良嗜好竟罹「惡性腎臟瘤」　3症狀要當心

男大生無不良嗜好竟罹「惡性腎臟瘤」　3症狀要當心
男大生無不良嗜好竟罹「惡性腎臟瘤」　3症狀要當心

健康醫療網

2022-03-14 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】年輕健康無不良嗜好的人，仍有可能罹癌。台中市一名21歲的陳姓男大生因某次腎臟發炎而高燒住院，醫師安排電腦斷層檢查時，卻意外在左腎發現一顆2.2公分的腫瘤，進一步透過磁振造影檢視，高度懷疑是腎細胞癌。由於陳同學和家人都十分抗拒開刀與腎臟切片檢驗，醫師權衡後使用冷凍治療，讓陳同學在術後幾乎沒有傷口的狀況下，完成切片診斷並消除腫瘤。腫瘤報告雖顯示陳同學罹患第一期腎臟細胞癌，但經過冷凍治療的冰封破壞，目前追蹤情況良好，他也重回21歲應有的校園生活。

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腎細胞癌成因不明　血尿、腹部腫脹、腰痛是典型症狀

衛福部臺中醫院泌尿科醫師孫宏舜指出，腎臟細胞癌的成因不明，臨床症狀變化多端，有些甚至沒有症狀，患者多半都是在無意中發現罹癌。腎臟細胞癌常見的症狀包括貧血、惡病質、虛弱、體重減輕與發燒等，其中最典型的三症狀則是「血尿」、「腹部腫塊」及「腰部痠痛」，三類症狀同時出現的機率約10%-15%，但通常此時癌症已經轉移至其他部位。

腫瘤小於4公分　可選冷凍治療

孫宏舜醫師表示，腎臟細胞癌的常規治療方式仍以手術切除為主，其他療法包括放射線治療、化學治療或免疫治療等等，效果多半不甚理想。但如果腫瘤小於4公分且位於腎臟周邊區域，部分腎臟切除術或是冷凍治療，就是一個可以考慮的方向。

孫宏舜醫師說，腎臟細胞癌的冷凍治療是透過大小不同的冷凍冰球微針，精準地破壞病灶，減少周邊組織傷害，適合年紀大、無法全身麻醉、保有一定腎功能，或是接受化療及放射線治療效果不佳的患者。此外，由於冷凍治療術後幾乎沒有傷口、沒有疼痛感，適合拒絕接受開刀治療的患者；反之，若患者有嚴重腎功能障礙、凝血功能障礙，或是腫瘤位置接近集尿管，就不建議採用冷凍治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53069

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