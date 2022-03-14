中醫3茶飲5穴位溫和調理　告別經前不適

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經前症候群主因多半為「肝」、「脾」、「腎」氣血調節失常，尤其是25至35歲年齡階段的女性，若作息不規律、生活壓力大，更容易產生「肝鬱」體質而在經前感到特別不適，例如胸腹悶、頭痛、冒痘痘、健忘、便祕、易怒與煩躁；有些人則會呈現低氣壓、憂鬱、敏感、沮喪掉淚的狀態。
鄭伊倫醫師舉例，曾有病人形容自己感覺像被卡車撞過，從頭痛到腳，且全身發腫，甚至每個月都會因此而厭世好幾天。雖然這些症狀通常在月經來3天內緩解，但下次可能不適感更加嚴重，且狀況不一定會隨著年紀增長而減少，仍有少數人與經前不適症狀長期奮戰直到更年期。服用避孕藥調經者如有創傷、焦慮及憂鬱症病史，以及抽菸都可能增加經前症的風險。嚴重者甚至影響正常生活。
食補及茶飲需視個人體質調配 建議求助專業中醫
鄭伊倫醫師說：「平日透過具有調節氣血的中草藥茶飲與穴道按摩，加上保持充足的睡眠，能疏通氣血，協助經血排出，還能消水腫、舒緩心情，增亮氣色，對於女性好處多多。」食補及茶飲非常需要視個人體質進行調配，鄭伊倫醫師強調，若身體處於高度敏感、發炎狀態，或是服用多重藥物者，不適合自行調配茶飲，可至中醫門診進行諮詢，也提醒大家，中草藥材若不是真空包裝，可簡單沖洗後再沖泡，或是將第一泡水倒掉再沖服。
1.舒肝美顏茶：容易胸悶不適、心情緊繃者可選擇玫瑰、薄荷、茉莉、檸檬草、菊花等茶飲協助行氣解鬱、除煩舒壓。
2.健脾消腫茶：腸胃脹氣，水腫身重者，可飲用有茯苓、薏仁、陳皮、赤小豆或黑豆來利濕健脾，加強消腫。
3.補腎滋養茶：常熬夜、口乾皮膚乾燥者，選用有枸杞子、百合、麥門冬、桑葚、覆盆子的茶飲，都有養陰生津、滋補肝腎的效果。
穴位按摩舒緩經前不適 可適當搭配熱敷
另外一個緩解症狀的方式是以點按方式按摩穴位，包含膝蓋內側上方的「血海穴」、膝蓋內側下方「陰陵泉穴」、腳踝內側上3寸(4個指頭寬度)的「三陰交穴」，或沿著脛骨內側推按整條脾經，皆可以有效舒緩經前不適，若配合熱敷肚臍下3寸的「關元穴」；以及位於背部，與肚臍水平同高的脊椎兩側約2個指頭寬度的「腎俞穴」，可減輕經前腹痛腰痠及改善手腳冰冷，平日做為保養也可以按摩。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53070
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