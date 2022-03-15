特企／疫後拚創業！台北國際連鎖加盟大展 4月移師高雄
隨著年後轉職創業潮來臨，由社團法人台灣連鎖加盟促進協會主辦的「2022台北國際連鎖加盟大展-春季展」，經過3月11日到14日四天展期，已於14日下午六點圓滿閉幕，協會梁榮海常務理事表示：本次展覽約吸引五萬人次的參觀民眾入場，展後預計將會締造3000家新加盟門市。
綜觀本次展覽近百家品牌參展，含括精緻早午餐、手搖飲料、特色小吃、攤車餐車、無人機台等各產業，場內也邀請創業輔導名師舉辦各種專業論壇，並首次規劃連鎖產業ESG展示專區，讓連鎖加盟產多元且具知識性，讓民眾看展有不同的體驗，從各攤位張貼滿滿紅單意願書，不難發現許多連鎖品牌均獲得不錯的成果，加上本次新參展品牌高達25%，讓許多推陳出新的加盟型態，給予想要創業的民眾有更多新鮮感，另外也由購票參觀民眾進行十大新進品牌及十大人氣品牌票選，於閉幕典禮上進行頒獎，十大新進品牌由72度C舒肥健康餐、JSP呷尚寶、玉子小姐手作愛玉飲、火星猴子、叮哥茶飲、皓客早餐、翔美雪花冰、悟饕池上飯包、樂檸漢堡、就醬子烤吧等品牌得獎，十大人氣品牌則由Mr.Wish鮮果玩家、七盞茶、拉亞漢堡、超級媽媽、黑沃咖啡、馬蔥餅、麥味登、繼光香香雞、晨間廚房、築間幸福鍋物等連鎖品牌獲獎，另外展場熱力人氣特別獎由幸福水屋共享淨水站獲得殊榮，參與投票的民眾還有機會獲得液晶顯示器等獎項。
緊接著的「2022台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」，也將於4月8日-11日於高雄展覽館舉辦，有想要創業的民眾可以到網站：https://ksfranchise-fair.top-link.com.tw/ticket/14914 索取免費門票。