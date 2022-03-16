熊市將至NFT仍逆勢上漲！挑選優質NFT的4大關鍵

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可以從項目方挑選知名設計師合作，或是自行投入時間原創設計，甚至是製作成本極高的3D模組和開發後續的元宇宙遊戲等，判斷出項目方願不願意花費大量成本來投入並實踐的決心。
NFT持有者賦能
當你購買NFT獲得圖像以外，更重要的是持有它能獲得什麼附加價值，也就是NFT「賦能」；目前的NFT賦能大致可分為知識型、粉絲型、獲利型及虛實整合型四種，只要挑選單一NFT擁有多種賦能準沒錯。
團隊與社群凝聚
大多數人都會挑選由知名藝人推出的NFT項目，但是每個項目並不是單靠明星光環就可以成功，而是應該著重在項目方是否有真實投入資源，且跟社群是否有實質互動，畢竟想要達到長遠目標必須由人才和團隊持續推動才能達成。
未來路線發展
除了從路線圖的發展來觀察之外，也可以進入官方社群頻道來了解，未來預計發展的內容是否已做好準備；例如許多項目都有提及要進入元宇宙，但如果沒有3D技術能量或持有虛擬土地，一切都只是空談。
觀察近期NFT市場，由台灣新創團隊VBC labs（Vision Beyond Cosmos labs）即將推出的《β星人》非常值得關注，根據官方公開資料可看到因團隊擁有專業設計及3D技術能力，從項目初期階段就獲得高達100萬USDT的投資額（折合台幣約3千萬）並於官網公開錢包地址，具有很高的可信度及實踐決心。消息一出就受到NFT圈內名人：寶博士、小礦工、Ethan、超哥等，高度關注與推薦。
《β星人》的NFT外觀設計以潮玩原創為設計主軸，不惜成本製作限量的實體潮玩公仔(約20公分高)讓持有者兌換，且官方絕不再版的聲明保持它的稀有價值性，是NFT項目中極為創新的虛實合一並存設計理念，喜愛收藏潮玩玩家不可錯過。官方在兌換機制設計上也有創新玩法，若選擇「不兌換可以額外獲得一張隱藏版的NFT」，且賦能在後續發展的階段有更利多的巧思設計，帶給持有者「買一送一」的實際感受。
官方建置了β星人的專屬Discord社群，其中包含NFT持有者才可進入的專屬頻道，並會不定期放送獎勵與最新資訊；除此之外，目前已公開兩波高達35%的分潤回饋給NFT持有者，以完銷計算分潤總額高達30 ETH！呼應項目方強調會保證首波持有者最大利益的實踐力及長期佈局決心。
如果你有在關注元宇宙的發展，一定會聽過目前土地買賣最夯的The Sandbox；β星人除了在Roadmap中直接提到β幣、獎勵任務、元宇宙這些未來方向外，更直接在β星人官網上公布了已購入The Sandbox虛擬土地的證明連結，讓人期待β星人後續在元宇宙領域的發展。
綜合以上持有《β星人》NFT可獲得的福利
1．可兌換高約20cm實體公仔，或不兌換免費額外獲得隱藏版更高價值的NFT
2．加入Discord社群獲得特殊身分，不定期可獲得免費空投和虛擬幣回饋獎勵
3．可獲得35%分潤回饋，估算總額高達30 ETH
4．具有3D建模實力，已購入The Sandbox虛擬土地，元宇宙暢玩指日可待
首波推出880個限量NFT將在3/31開放白名單Mint，白名單目前正在DC群持續發送中，後續也會推出空投、虛擬幣的回饋或內容，值得關注。
更多消息請搜尋β星人官網及官方Twitter，也可加入Discord取得第一手消息
β星人官網：官網
β星人官方推特：Twitter
加入DC群取得第一手消息：Discord