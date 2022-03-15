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春夏來襲的危險敵人　預防蟲咬的基礎知識

春夏來襲的危險敵人　預防蟲咬的基礎知識
春夏來襲的危險敵人　預防蟲咬的基礎知識

健康醫療網

2022-03-15 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】天氣回溫，春天時期正是適宜出遊的日子，但就有不少民眾在週末後至皮膚科求診，絕大多數原因則是「蚊蟲螫咬」，尤其在戶外山林間行走、運動時，更容易成為蚊蟲的目標。因此，日本皮膚科專家上出良一醫師特別介紹夏季不可不知的蚊蟲相關資訊與處理方式。

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不自覺搔癢時　可能也感染了細菌

不僅在登山、健走，高爾夫也是在大自然中進行的挑戰。不過在全力挑戰的同時，很容易就忽略了被昆蟲叮咬的問題。當然，被一、二隻蚊子叮到也不會太嚴重，但卻也有不少須特別注意的狀況。

上出良一醫師指出，「就算在球道及果嶺上擊球，還是可能被蚊蟲叮咬。其實，高爾夫球場本來就是蚊蟲的地盤，下場前必須作足準備。蚊子是最常叮咬球友的昆蟲，但也有球場是蚋的勝地。一旦遭受蚋叮咬，微血管便會出血，凝固、腫脹，之後皮膚表面會呈現紫紅色。不過，這是人體原有的防禦機能，只要泡水就能稀釋毒素。如果是稍微抓癢使患部範圍擴張也無妨。然而，抓破表皮的同時，也可能引發細菌感染。」

在不自覺間搔抓患部，可能會造成嚴重問題。因此，在蚊蟲多的天氣要下場打球或至山林間活動，建議作足防蟲準備，以下為基本方式：

「即使再熱也要穿上長袖、長褲。若無法穿著長袖、長褲，就須準備防蟲噴霧劑，以及可抑制發炎的類固醇類外用藥物。只要被蚊蟲叮咬，就立刻塗抹藥物。無論受蚊蟲叮咬或蜂螫，越能避免搔抓，就越能快速治癒。藥物可至皮膚科診所取得，或使用藥局販售的常用藥品。至於可抑制癢感的抗組織胺劑，口服藥會比外用藥效果更佳。不過，這類藥物通常含有導致嗜睡的成分，回程須駕車者請避免服用。」

可能會在皮膚　殘留下硬塊等痕跡

一聽到類固醇藥物，就有不少人會擔心起副作用，如免疫力下降、血管減弱等，但這其實過於杞人憂天。

上出良一醫師表示，「不須長期使用這類藥物，只要塗抹三日至一週左右，因此沒有太大問題。」被蚊子叮咬的症狀多半是搔癢，但也可能出現其他問題，不能完全忽視，可能會引發嚴重後果。「遭昆蟲螫咬後，可分為立刻發癢、腫脹等毒素直接產生的影響，以及引發過敏反應等狀況。後者的症狀並不會立即出現。這些情況又可能造成皮膚產生硬塊等痕跡（疣狀頑固性蕁麻疹），必須小心留意。」

被蚊蟲螫咬等原因，都可能造成皮膚上出現疣狀頑固性蕁麻疹等輕微出疹狀況，若不斷搔抓，就可能形成傷口，症狀持續數月，便會引發慢性蕁麻疹。一旦出現類似症狀，請立即至皮膚科就診。

【解說】

皮膚診所人形町

上出良一

醫學博士，曾任日本皮膚科學會皮膚科專科醫師、紐約大學皮膚科研究員、加州大學聖地牙哥分校皮膚科研究員等職後， 擔任東京慈惠會醫科大學皮膚科學講座教授， 現則是該大學客座教授。2014年開設「皮膚診所 人形町」， 著有《向專家學習皮膚科外用療法》等書。

(文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌)

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53052

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