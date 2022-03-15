春夏來襲的危險敵人　預防蟲咬的基礎知識

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不僅在登山、健走，高爾夫也是在大自然中進行的挑戰。不過在全力挑戰的同時，很容易就忽略了被昆蟲叮咬的問題。當然，被一、二隻蚊子叮到也不會太嚴重，但卻也有不少須特別注意的狀況。
上出良一醫師指出，「就算在球道及果嶺上擊球，還是可能被蚊蟲叮咬。其實，高爾夫球場本來就是蚊蟲的地盤，下場前必須作足準備。蚊子是最常叮咬球友的昆蟲，但也有球場是蚋的勝地。一旦遭受蚋叮咬，微血管便會出血，凝固、腫脹，之後皮膚表面會呈現紫紅色。不過，這是人體原有的防禦機能，只要泡水就能稀釋毒素。如果是稍微抓癢使患部範圍擴張也無妨。然而，抓破表皮的同時，也可能引發細菌感染。」
在不自覺間搔抓患部，可能會造成嚴重問題。因此，在蚊蟲多的天氣要下場打球或至山林間活動，建議作足防蟲準備，以下為基本方式：
「即使再熱也要穿上長袖、長褲。若無法穿著長袖、長褲，就須準備防蟲噴霧劑，以及可抑制發炎的類固醇類外用藥物。只要被蚊蟲叮咬，就立刻塗抹藥物。無論受蚊蟲叮咬或蜂螫，越能避免搔抓，就越能快速治癒。藥物可至皮膚科診所取得，或使用藥局販售的常用藥品。至於可抑制癢感的抗組織胺劑，口服藥會比外用藥效果更佳。不過，這類藥物通常含有導致嗜睡的成分，回程須駕車者請避免服用。」
可能會在皮膚 殘留下硬塊等痕跡
一聽到類固醇藥物，就有不少人會擔心起副作用，如免疫力下降、血管減弱等，但這其實過於杞人憂天。
上出良一醫師表示，「不須長期使用這類藥物，只要塗抹三日至一週左右，因此沒有太大問題。」被蚊子叮咬的症狀多半是搔癢，但也可能出現其他問題，不能完全忽視，可能會引發嚴重後果。「遭昆蟲螫咬後，可分為立刻發癢、腫脹等毒素直接產生的影響，以及引發過敏反應等狀況。後者的症狀並不會立即出現。這些情況又可能造成皮膚產生硬塊等痕跡（疣狀頑固性蕁麻疹），必須小心留意。」
被蚊蟲螫咬等原因，都可能造成皮膚上出現疣狀頑固性蕁麻疹等輕微出疹狀況，若不斷搔抓，就可能形成傷口，症狀持續數月，便會引發慢性蕁麻疹。一旦出現類似症狀，請立即至皮膚科就診。
【解說】
皮膚診所人形町
上出良一
醫學博士，曾任日本皮膚科學會皮膚科專科醫師、紐約大學皮膚科研究員、加州大學聖地牙哥分校皮膚科研究員等職後， 擔任東京慈惠會醫科大學皮膚科學講座教授， 現則是該大學客座教授。2014年開設「皮膚診所 人形町」， 著有《向專家學習皮膚科外用療法》等書。
(文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌)
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53052
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