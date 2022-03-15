特企／純喫茶搶攻手搖商機　聯名推出限定獵奇風味

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近期飲料界吹起聯名風潮，各家手搖飲紛紛進駐超商成為限定風味，身為超商飲料霸主的純喫茶卻逆向操作，與人氣手搖品牌白巷子、TEA'S 原味聯名，以純喫茶為基底，搭配綿密奶蓋、新鮮果粒或Q彈配料等，全新推出6款期間限定「鮮喝再說」系列手搖特調，其能夠逆向聯名的秘密在於新鮮屋冷藏茶的特性，純喫茶堅持使用低溫殺菌、減少熱破壞，以保留更多的茶香風味，運送全程更是採攝氏0~7度專車配送，以保持新鮮的好品質。即日起至05/31將於兩家聯名手搖品牌門市上市，快閃開賣限定3個月，同時推超值嚐鮮優惠價，3/20前白巷子粉嫩漸層感「鮮凍再說 奶蓋凍柚綠」只要51元(原價59元)、 TEA'S 原味經典神級特調「鮮檬再說 綠奶檸檬」只要42元(原價49元)，陸續還有週週限定優惠，愛喝手搖飲的你不管是浮誇系、奶香控或清爽派快把握時機衝一波，品嚐超商喝不到的純喫茶限定風味！
奶香控必喝！超浮誇粉嫩半透漸層、獵奇王者奶香尬檸檬綠限定上市
對於奶香控來說，無論是奶茶或奶蓋，有奶香風味的手搖飲就具有靈魂！為了讓喜愛奶香風味的粉絲，品嚐到純喫茶的新鮮茶香，本次與白巷子聯名，以海鹽鮮奶蓋、芝士奶蓋推出兩款期間限定風味，首推浮誇佼佼者「鮮凍再說 奶蓋凍柚綠」，以純喫茶鮮柚綠茶為基底，加入滿滿的葡萄柚鮮果粒、滑順清爽綠茶凍，再放上綿密香醇的海鹽鮮奶蓋，呈現粉紅半透明漸層色讓少女心大爆發，浮誇的配料每喝一口都能感受到酸甜幸福，享受不同口感的飽足滋味，3/20前超值嚐鮮價只要51元(原價59元)。鹹香濃郁的芝士奶蓋也是許多人的心頭好，「鮮焙再說 芝士烏龍青」採用純喫茶烏龍青茶，獨特的焙火烏龍散發豐富茶香與醇厚原味，鋪上一層厚厚的鹹香芝士奶蓋，多層次的獨特茶感與濃郁芝士好喝不膩口，完美鹹甜比例讓人忍不住一口接一口。除了奶蓋系列，純喫茶也與TEA'S 原味打造奶香手搖飲中的獵奇絕配王者，將純喫茶檸檬綠茶變身為「鮮檸再說 綠奶檸檬」，保留檸檬酸甜清香、清爽甘醇的茉莉綠茶，口感溫順而清爽，給你意想不到的酸甜好滋味！
清爽解膩又澎派！解熱療癒的就是要喝這幾款
氣溫逐漸回升，不少人喜好來杯清爽系的手搖飲，解熱、解渴又撫慰上班或上學的心情，純喫茶與TEA'S 原味推出超澎派「鮮Q再說 無糖綠」，以純喫茶無糖綠茶為基底，獨特的低溫殺菌保留新鮮茶香，茶感清香回韻，加入椰果、小珍珠還有微微蜜香的招牌波霸，三種不同配料與清新茶香完美搭配，大口咀嚼享受在口中彈跳的豐富口感，飽足感十足還CP值超級高，每杯只要33元，讓身心和荷包都感受到滿滿療癒！如果想要來點甜而不膩的清爽，不妨選擇「鮮甘再說 蔗檸綠」，使用新鮮甘蔗原汁，加上手工熬煮的紅糖提香，喝一口就能感受甘蔗獨有的甜感香氣，再搭配新鮮茶葉製成的純喫茶綠茶、淡淡檸檬香中和甜味，口味清新酸甜蔗香濃郁，是解熱消暑的最佳選擇。說到解膩止渴當然要來杯梅子類特調，純喫茶與白巷子聯名推出「鮮紅再說 金桔梅子紅」，使用臺灣在地金桔鮮萃原汁、焙炒大麥風味的純喫茶紅茶，加上經典百搭的酸甜梅露，酸甜滋味又沁涼消暑肯定能擄獲你的味蕾，最適合天熱時來上一杯。