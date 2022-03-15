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硬頂 Coupé、軟頂敞蓬各限量 40 輛　Lexus LC Hokkaido Edition 於歐洲推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-15 13:25:40

Lexus 日前於歐洲市場推出 LC Hokkaido Edition，硬頂 Coupé、軟頂敞蓬各限量供應 40 輛，預定今年 4 月開賣。

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Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
LC Hokkaido Edition 以日本北海道的景色為設計靈感，當地同時為 Lexus 士別市試驗場的所在地。外觀部分，LC Hokkaido Edition 提供 Flare Red (紅色)、Sonic Platinum (灰色)、F White (白色) 及 Graphite (深灰色) 共 4 種車色選擇，車頭配置黑色水箱罩及頭燈座，足踏 21 吋鋁合金輪圈，車尾具備後燃器造型 LED 燈組，軟蓬車型可選擇紅色或黑色頂蓬。

Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
內裝方面，LC Hokkaido Edition 採用黑色為座艙基本色調，在駕駛座區域的門飾板、儀錶台下方、中控台下方、時鐘、中央鞍座及中央扶手採用紅色點綴，不僅象徵北海道的火山，也帶給駕駛更激昂的氛圍，乘客區域則維持黑色來提供放鬆的感受。此外也在排檔座前方設有專屬限量銘牌，門檻飾板也寫上 LC Limited Edition 字樣。

Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition
動力配置方面，LC Hokkaido Edition 硬頂 Coupé 及軟頂敞蓬提供 5.0 V8 自然進氣汽油引擎，於 7,100rpm 時可輸出 464ps ，於 4,800rpm 時可輸出 54.0kg-m 峰值扭力，搭配 DirectShift 10 速自排變速箱；硬頂 Coupé 還可選擇 LC 500h 動力，搭載 3.5 升 V6 引擎，搭配 Multi-stage Hybrid 多段式變速系統，提供 359ps 綜效輸出。

國內市場方面，Lexus 總代理和泰汽車現正販售的 LC 車系編成與建議售價分別是 LC 500 (新台幣 580 萬元起)、LC 500h (新台幣 610 萬元起) 及 LC 500 Convertible (新台幣 608 萬元起)，在今年 2/8 發表 2022 年汽車市場展望與集團營運重點，預告今年第一季將推出 LC Limited Edition 全球限量車型，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定

Lexus LC Hokkaido Edition
Lexus LC Hokkaido Edition

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