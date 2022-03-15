硬頂 Coupé、軟頂敞蓬各限量 40 輛　Lexus LC Hokkaido Edition 於歐洲推出

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LC Hokkaido Edition 以日本北海道的景色為設計靈感，當地同時為 Lexus 士別市試驗場的所在地。外觀部分，LC Hokkaido Edition 提供 Flare Red (紅色)、Sonic Platinum (灰色)、F White (白色) 及 Graphite (深灰色) 共 4 種車色選擇，車頭配置黑色水箱罩及頭燈座，足踏 21 吋鋁合金輪圈，車尾具備後燃器造型 LED 燈組，軟蓬車型可選擇紅色或黑色頂蓬。
內裝方面，LC Hokkaido Edition 採用黑色為座艙基本色調，在駕駛座區域的門飾板、儀錶台下方、中控台下方、時鐘、中央鞍座及中央扶手採用紅色點綴，不僅象徵北海道的火山，也帶給駕駛更激昂的氛圍，乘客區域則維持黑色來提供放鬆的感受。此外也在排檔座前方設有專屬限量銘牌，門檻飾板也寫上 LC Limited Edition 字樣。
動力配置方面，LC Hokkaido Edition 硬頂 Coupé 及軟頂敞蓬提供 5.0 V8 自然進氣汽油引擎，於 7,100rpm 時可輸出 464ps ，於 4,800rpm 時可輸出 54.0kg-m 峰值扭力，搭配 DirectShift 10 速自排變速箱；硬頂 Coupé 還可選擇 LC 500h 動力，搭載 3.5 升 V6 引擎，搭配 Multi-stage Hybrid 多段式變速系統，提供 359ps 綜效輸出。
國內市場方面，Lexus 總代理和泰汽車現正販售的 LC 車系編成與建議售價分別是 LC 500 (新台幣 580 萬元起)、LC 500h (新台幣 610 萬元起) 及 LC 500 Convertible (新台幣 608 萬元起)，在今年 2/8 發表 2022 年汽車市場展望與集團營運重點，預告今年第一季將推出 LC Limited Edition 全球限量車型，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定