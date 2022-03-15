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把握機會享受傳統 V8 動力 2022 Mercedes-AMG GT 63 & 63 S 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-15 13:25:40

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 車系於去年發表小改款車型，除了延續現有的直列六缸動力之外，亦針對 V8 動力首次提供高性能混合動力車型。近期原廠再度釋出 Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ 與 Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ 技術資訊，外觀獲得視覺上的更新，宣告將在今年 4 月於歐洲市場上市。

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把握最後機會享受　傳統 V8 動力 2022 Mercedes-AMG GT 63 & 63 S 登場
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在外觀方面，Mercedes-AMG GT 63 雙車型導入與 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 相同的設計，換上與 AMG GT 雙門跑車相同的前擾流板，但下進氣口更寬，孔內的散熱片也從原本的平行式改為垂直設計，且能將空氣導流至輪拱的冷卻器。

把握最後機會享受　傳統 V8 動力 2022 Mercedes-AMG GT 63 & 63 S 登場
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在車色選擇方面，同步新增六缸車型也可以選擇的光譜藍、designo 消光藍，同時 Manufaktur 客製車色也加入 Arabian Grey、Cashmere White Magno 和 China Blue，使其共有 4 款消光色、5 款金屬漆及 2 種純色選擇。選配也包含 AMG 夜色套件 II，於保桿細節，車尾廠徽以及車型銘牌亦搭配亮黑塗裝，並搭配全新 21 吋AMG 五輻雙肋式鍛造輪圈打造更強烈的運動感受。

把握最後機會享受　傳統 V8 動力 2022 Mercedes-AMG GT 63 & 63 S 登場
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原先標準配備的 AMG Ride Control+ 懸吊系統也同步升級，利用多氣室氣壓懸吊系統作根基，與新避震系統結合，以雙閥門新式可調電子阻尼，系統依照車速、懸吊系統所接受到之路況資料等不同駕駛需求，進而調整阻尼設定；一方面能普遍提升行車舒適度，另一方面也能藉由模式調整，切換至更為運動化的設定。

內裝部分新增五種 Nappa 真皮顏色：曠野棕、經典紅、蔚藍、靜白、銀雪灰，搭配專屬座椅、車門扶手以及方向盤，並以同色皮革為腳踏墊收邊和 AMG 刺繡標誌，強化車內精緻直感。

把握最後機會享受　傳統 V8 動力 2022 Mercedes-AMG GT 63 & 63 S 登場
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動力表現上，Mercedes-AMG GT 63 雙車型採用 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，GT 63 在 5,500 到 6,500 rpm 之間可發揮 575 hp 最大馬力，在 2,350 到 5,000 rpm 之間提供 800Nm 最大扭力 (0-100km/h 3.4 秒、極速 310km/h)；GT 63 S 則可在 5,500 到 6,500 rpm 發揮 630 hp 最大馬力，在 2,500 到 4,500 rpm 時擁有 900Nm 扭力輸出 (0-100km/h 3.2 秒、極速 315km/h)。

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隨著電能化技術趨於成熟，加上品牌確立的電動化走向，以 Mercedes-AMG GT 63 此類的傳統 V8 燃油車型將會越來越式微，喜愛大排量渦輪魅力的車迷，相信要好好把握機會享受了。

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