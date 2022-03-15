生過小孩老得比較快？醫師分析「抗老化」關鍵（上）

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王筱涵表示，婦女在懷孕和生產期間會出現明顯的身體、激素和生理變化。這些年不斷有研究試圖了解這些人生的重大事件如何影響女性日後的衰老過程。科學上，有許多種生物學標記跟「衰老」相關，像是端粒（Telemere）就非常重要，隨著年齡老化而縮短的染色體末端，變短代表變老。端粒的長度就是我們老化的關鍵，有些人端粒縮短的速度非常慢，身體保持比較健康、相對青春逆齡。
王筱涵表示，端粒變短會增加罹患心血管疾病、癌症、糖尿病等的風險。雖然隨著年齡的增長，什麼都沒做，人就不斷在老化中，但某些事情，例如吸煙、BMI過高和有害的壓力等，都可能會加速縮短過程。相反的，良好的睡眠、規律的運動和地中海飲食則是能讓我們的端粒增長、保護力增加。
懷孕本身不會害你變老 可能與社會與個人體質有關
王筱涵表示，2016的研究出資者是加拿大機構，研究對象是75個瓜地馬拉的母親，這篇刊登在《PLOS ONE》的研究說，發現生愈多胎的媽媽，「端粒」長度較長，身體是相對年輕的。王筱涵表示，他們的理論是懷孕時因為女性荷爾蒙（動情素）提升，對身體產生抗氧化的作用，進而暫停「端粒」的縮短，讓生命時鐘暫停。
王筱涵表示，但這些媽媽在十三年觀察期中，平均生過5-6個小孩，存活下來的小孩平均是3個，那是一個孩子越多越福氣，沒生小孩反而是被歧視的傳統社會，而且婦女會一起生活扶持對方、共同養育彼此的小孩。所以到底是生產次數多而凍齡？還是能生這麼多的人體質就比較好，社會支持也比較多？
2017另一篇《PLOS ONE》的研究，則是基於過去研究指出生育2或3個小孩的女性，跟未生育或生1個或生大於4個的女性相比，生2-3個小孩的女性，其心血管相關死亡率較低。王筱涵表示，進一步分析生多生少跟老化有沒有相關性，於是找了620位美國媽媽，檢測端粒的年紀平均是40歲，發現這十幾年內的生產次數跟老化沒有直接關係，懷孕沒有害你變老，但也沒有觀察到生越多還越年輕的現象。
※文章經王筱涵醫師。皮膚科的生活內涵。授權轉載，原文：女人生過小孩，老得比較快？還是生越多越凍齡？抗老化的科學方法為妳解析!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53072
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