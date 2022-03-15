生過小孩老得比較快？醫師分析「抗老化」關鍵（下）

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較新研究：生一個小孩可能老4年以上
2018 《Scientific Report》的研究針對兩種老化的標記：端粒和表觀遺傳年紀。這次研究的對象都是二十幾歲年輕亞洲女性為主，約300位生育過的媽咪，跟500個未生育的女性去比較。
發現生育過的媽媽們的端粒比同齡沒有生育過的女子更短，平均老了「4個月至4年」的程度，每多生一胎再多老一次。另一篇是2018 《Human Reproduction》，對象是20-44歲美國女性，1500位生育過的和400多個未生育過的女性去進行比較，發現生過孩子的端粒比沒有孩子的女性短4.2％，相當於人體細胞老了「11年」。
王筱涵表示，此研究也有把年齡、生育數、教育程度、社經程度、BMI、抽菸等影響因子都進行考慮調整，所以算是較精準的結果。另外，觀察到的懷孕生產對於老化的關聯性還大於吸煙或肥胖對端粒的影響，生一胎比抽菸或肥胖還加速老化（我的天，當媽媽還真辛苦！）
但比較特別的是，有些正當懷孕的婦女，她的表觀遺傳年紀（DNAmAge）檢測起來還比預期地年輕，但端粒驗起來就沒有這樣的現象。為什麼女人在懷孕期間表觀遺傳年紀更年輕，而在懷孕後就變老了？是媽媽的血被嬰兒的細胞污染了或是複雜的微嵌合現象（microchimerism），也就是在懷孕期間，母嬰的細胞會在胎盤上來回穿梭，所以有點回春的現象？
產後媽咪 更應重視身心靈健康狀態
王筱涵表示，妳可能會問說那這些老化是持續的，還是有機會再扭轉的？做檢查的年紀是否有差異？地區性的差異怎麼說？是否有完善的身心支持是否也會影響老化？老化的細胞機轉會不會還有不同的量測標準？沒錯，這些都是有待持續探討的問題，所有的科學研究都有亮點和盲點，每個研究都在他盡可能的範圍內去探討問題，和證實自己的論調。以目前的科學資料，盡量調整種種變因下，懷孕和生育確實會導致某種程度的加速衰老。
王筱涵表示，生小孩可能讓我們的身體細胞老化了四年甚至十年，但接下來如果可以有良好的支持系統（神隊友、社會認同、共鳴與陪伴等）、維持健康身體（體重、BMI正常、無高血壓糖尿病心血管危險因子等），我們的身體是可能逐步修復，生育不再是害我們老化的元凶，最重要是產後要持續地、好好地了解並照顧自己的身心靈。
寫這篇也不是要媽媽們顧影自憐，覺得自己生小孩很可憐很委屈（雖然我有時候也會覺得不公平），因此怪罪孩子「你看我為了你們」更是要不得，而是要提醒自己，生育對我們女人的確生理上加速老化，我們更應該重視自己的健康狀態，對生活和教養的執著煩憂少一點，從裡到外都該對自己好一點。
※文章經王筱涵醫師。皮膚科的生活內涵。授權轉載，原文：女人生過小孩，老得比較快？還是生越多越凍齡？抗老化的科學方法為妳解析!
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53073
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