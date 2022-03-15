成交價超過 2,800 萬、國內僅此 1 台　Rolls-Royce Wraith Black Badge Landsp

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Rolls-Royce 總代理盛惟引進 Wraith Black Badge Landspeed，國內配額僅 1 輛且售出，成交價超過 2,800 萬元。Wraith Black Badge Landspeed 的到來，是為了紀念英國工程師 Captain George Eyston 於 1938 年 9 月 16 日時，駕駛採用 Rolls-Royce R V12 航太引擎動力的 Thunderbolt，在美國猶他州 Bonneville Salt Flats 創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度紀錄的壯舉，原廠除推出限量 35 輛的 Wraith Black Badge Landspeed 外，同時也推出限量 25 輛的 Dawn Black Badge Landspeed Collection。
外觀方面，Wraith Landspeed Collection 採用 Bonneville Blue 塗裝，全車細節施以黑黃色點綴，象徵當年 Thunderbolt 原先採金屬原色配置，因烈日下鹽灘反光影響測速裝置判讀，而施以黑色箭頭搭配黃色圓圈的塗裝，順利通過偵測並創下紀錄。
Wraith Landspeed Collection 全車細節施以黑黃色點綴，象徵當年 Thunderbolt 原先採金屬原色配置。內裝方面，Wraith Landspeed Collection 融入象徵 Bonneville Salt Flats 鹽灘地形的元素，內裝細節以 Thunderbolt 車上的黃黑色系混搭，駕駛座門飾板採用 Grosgrain 編織絲綢來象徵 George Eyston 所獲頒的勳章緞帶，中央扶手則採用‘club armchair’設計，Wraith Landspeed Collection 星光頂蓬更以 2,117 個獨立光纖來重現 George Eyston 突破紀錄當天的星象。
內裝細節以 Thunderbolt 車上的黃黑色系混搭，駕駛座門飾板採用 Grosgrain 編織絲綢來象徵 George Eyston 所獲頒的勳章緞帶。1938 年創下 357.497mph (約 575.335652km/h) 陸上速度紀錄的 Thunderbolt 採用 2 具排氣量 37 公升的 Rolls-Royce R V12 機械增壓汽油引擎，可分別輸出超過 2,000hp 最大馬力，此引擎全球僅生產約 19 具，該車在突破紀錄後於 1940 年時在紐西蘭公開展示，接下來則存放於倉庫當中，但不幸於 1946 年時因火警而燒毀，如今 Rolls-Royce 以限量的紀念車讓此事重新為世人所知，而總代理盛惟也爭取 1 輛配額，讓國內買家得以珍藏。