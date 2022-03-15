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Granvia 8 人座、CX-5、2 Series Active Tourer 及 iX 等多款新車現身　經濟部能源局

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-15 16:25:40

經濟部能源局今日 3/15 公布 2022 年 2 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，國產車部分無任何車款送測，本月以進口車為主。

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在進口小客車部分，去年 (2021) 12/13 展開預售的 BMW 220i Active Tourer 大改款新車以 17.6km/L 的平均油耗數字通過測試，而今年 3/3 上市的 Subaru BRZ 2.4 手排車型繳出 11.8km/L 的平均油耗成績，自排則為 12.9km/L。另外也可見到新年式的 Audi A1、Hyundai Santa Fe Turbo Hybrid、Volvo V60 B4、Volvo V60 Recharge T8 及 Volvo XC60 Recharge T8 測試完成。

進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，可以見到今日展開預售的 Toyota Granvia 8 人座豪華版通過測試，平均油耗數字為 11.0km/L，而今年 2/11 上市的小改款 Mazda CX-5 20S 自然進氣車型繳出 13.8~14.0km/L 的平均油耗表現，25T 渦輪增壓車型則尚未測試完成。至於去年 (2021) 6 月發表的 Porsche Cayenne Turbo GT Coupé 則擁有 7.8km/h 的平均油耗。

在電動車部分，2 月份無小客車型送測，但在小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 部分，可以見到去年 (2021) 底上市的 BMW iX 車系測試完成，xDrive40 旗艦版搭載 76.6kWh 容量電池，在 WLTC 測試標準下繳出 430 公里的最高續航里程，xDrive50 旗艦版搭載 111.5kWh 容量電池，續航里程為 651 公里。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

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