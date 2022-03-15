「眼紅＋視力模糊」就醫不見效？　恐是自體免疫惹禍

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安南醫院眼科主任徐聖曜醫師表示，急性虹彩炎在治療方面，主要是用消炎藥物，但如因急性虹彩炎病程併發眼壓過高導致急性青光眼時，除了消炎藥物一定要使用之外，也要合併用降眼壓藥來控制急性青光眼；倘若發炎很厲害，則要再加上睫狀肌鬆弛劑之治療，以期減少眼部疼痛並避免眼內沾黏併發症。
需耐心治療 勿頻換診所就醫
急性虹彩炎通常約三週左右就能改善很多，但如可儘早接受正確規律眼科治療，整個病程在六週內幾乎可以完全穩定，很少會超過兩個月。
徐聖曜主任特別提醒，門診中常見許多病人因為急性虹彩炎發作，先至附近院所治療才沒幾天，就自己覺得病情改善很慢，於是開始換不同的院所就診，因此都會建議這樣的病人要有耐心治療，不用頻頻更換不同院所看診，這樣其實並不會讓病情快快改善，不可能會在幾天內就全好。
盡早接受正規治療 預防眼部後遺症
但是，如病人沒有儘早接受正規治療，就會容易留下眼部後遺症。因此，即使在治療幾個星期後病人情況已好很多，但還是會調整藥物並建議病人要治療一個月以上為宜。
徐聖曜主任強調，在未接受眼科醫師正規治療或在一直沒有治療的情形下，或者是急性病程已持續兩個月以上，都會讓眼睛留下可能的眼部後遺症，因此，對待靈魂之窗千萬要特別謹慎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53078
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