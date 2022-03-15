脊椎側彎青春期惡化快？嚴重將影響心肺功能！醫：及早發現討論合適治療

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奇美醫學中心骨科部主治醫師李易儒說明，脊椎側彎在外觀上會看到胸、背部及肩胛骨不對稱突出、彎腰駝背、甚至高低肩。其中有幾種常見原因，如：先天性脊椎發育異常、神經肌肉疾患造成、或是最常見的青少年自發性脊椎側彎。
青少年自發性脊椎側彎原因不明，但以女性居多，發生率約1至3%，最後進展到側彎角度大於40度的病人比約有千分之4。由於病人大多發生在青春期開始前後，除了外觀之外並無疼痛或影響日常生活及運動情況，家長常常覺得小孩站沒站相，坐沒坐相，東倒西歪。初期若沒有及時發現並定期追蹤治療，這些孩子可能在快速成長階段側彎情況會加速惡化。
男女進入青春期 發生脊椎側彎惡化機率高
目前於校園皆有定期健康檢查，在直立站或坐姿屈體前彎下由醫師從背後看是否有高低不平，肩膀水平高度是否有差距，如有異常建議到醫院由小兒骨科專科醫師進一步評估及X光檢查。評估的部分除了看外觀外，也需要了解這些孩子是否已經進入青春期，第二性徵男生出現鬍鬚、喉結與變聲；女生則是胸部發育與月經出現，一般男生在16歲，女生14歲或月經來兩年內發育已接近成熟，身高變化就不明顯了。
脊椎側彎角度進展治療大不相同 應與專業醫師詳細討論！
李易儒醫師指出，X光除了照正面看側彎角度、側彎位置和形狀，照側面也可以看出胸腰椎曲線是否正常，同時也會照身體在左右側彎下側彎角度是否仍具恢復彈性。側彎角度在10度以上並且看到脊椎出現旋轉變形才算是脊椎側彎，25度內通常建議不須治療但持續追蹤觀察，有些醫師會建議復健矯正或運動，像是游泳、瑜珈、吊單槓等強化核心肌肉力量，雖然沒辦法將背「拉直」，但是可以維持心肺功能，肌力與脊椎柔軟度和彈性，避免腰酸背痛情形。
側彎25度以上或是一年內角度變化超過7度以上建議使用全日背架，其目的並不是讓角度恢復正常，而是盡量延緩側彎角度惡化，讓病人在骨頭發育成熟後維持在50度以內的角度，就像園藝調整樹型一樣，身高沒有成長的空間，背架也就沒有治療效果，過去研究顯示一天最好能穿到20小時以上效果最好，但是穿戴背架非常辛苦，對於青春期學童除了擔心同學異樣眼光之外，臺灣夏天悶熱氣候也容易感到不適，甚至皮膚過敏起疹子無法好好穿戴。目前也有夜用型背架，使用上相對舒適方便，但使用的效果尚不明確，主要用於初期較輕度的側彎角度以及無法配合全日型背架的病人使用。
如果角度進展到50度以上或是伴隨明顯疼痛不適症狀，保守治療無效就會建議手術矯正固定治療，研究顯示50度以上的側彎角度即使在成年後仍會持續惡化造成脊椎提早退化、椎間盤磨損、神經壓迫、甚至影響心肺或腸道功能。建議家長和脊椎側彎的病人一定要和專業醫師詳細討論手術方式、開刀時機、與術後復健療程。
奇美醫學中心骨科部主治醫師李易儒表示：脊椎側彎並無立即致命或功能受損的危險性，但是嚴重時會影響到未來的日常生活品質。配合校園健康檢查，可篩檢出疑似脊椎側彎的年輕學子，再到專業骨科或是兒童骨科門診複檢，並定期檢查追蹤。除了家長的警覺性之外，最重要的是側彎的孩子們需要充分了解及認識疾病，不要害怕與它共存，做出適合自己的最佳治療選擇。
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