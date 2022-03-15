怎麼喝水比較健康？營養師４觀念：別一次喝光，有喝像沒喝！

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水分充足有利身體運作，健康問題自然少！
嫚嫚營養師表示，水對身體運作相當重要，各細胞、生化反應都仰賴水協助運作，在飲水充足的狀態下，人體才有利正常的代謝廢物、維持正常血循、運送營養物質、調節體溫、維持血量及濃度等，身體正常運作下自然有利健康，也常額外附帶著減重的好處。
喝水對人體最直接的影響，就是防範泌尿道、生殖道感染，女性在一生當中約有40~50%的機率會出現泌尿、生殖道感染，復發率約20~50%，而男性在進入更年期後，也常見因攝護腺肥大而出現泌尿道感染，喝水有助減少感染機會。
另一方面，也有不少研究發現飲水有助防範心腦血管疾病，飲水充足者，出現中風、心肌梗塞等心血管疾病機率，遠比不常喝水、飲水不足者來得低。不過也提醒，心腦血管疾病的因素繁多，發生與否無法單看飲水，但飲水確實是被觀察到有利防範的重要因素。而反過來看，若長期身體缺水，身體便容易出現上述各種問題，甚至可能出現中暑，日常飲水不足者也容易發生便秘，不論從何者來看都不利健康。
營養師解飲水３大迷思：飲料當水喝、水腫、水中毒。
飲料、咖啡、茶當水喝？
對於水分充足，許多民眾會認為平時有喝飲料、咖啡、茶，都是液體，也可以補充水分。對此嫚嫚營養師表示，這些飲品確實都可以補充水分，不過也會額外攝取到其他物質，例如糖、咖啡因等，若仰賴這些飲料取代水，不是水分不足，就是喝足到每日人體必須攝取量對身體造成負擔。以糖來說，糖被各界專家視為食物中的毒品，容易上癮且有害健康，影響的不只有被稱作「疾病之母」的肥胖，也包括影響血糖波動、也和各種發炎、疾病息息相關。據統計國人肥胖人口已將近半數，正與近年興起的手搖飲、飲食型態改變有關。而咖啡因攝取量建議每日小於300毫克，約每日2～3杯咖啡或5～8杯茶，若攝取過量，可能出現心悸、失眠、亢奮、焦慮等不適。提醒這些飲品日常可喝，但建議適量為佳，且盡量以無糖為主，更避免以各類飲品取代水。
水喝太多會水腫？
也有人認為水喝太多會水腫或出現水中毒的情況，對此嫚嫚營養師表示，水腫的原因很多，以一般生活型態來看，常見原因如懷孕、經前症候群、久站久坐或缺乏運動等血循不佳、重口味納含量過高、蛋白質攝取過少等，以疾病來看，如腎病症候群、肝硬化、心衰竭、癌症等，部分藥物也可能影響，原因相當多，但不包括喝水，且若是因飲食、血循不良等生活方式不佳所引起，喝水反倒有助改善。若有出現水腫可能代表身體正有某些問題或狀況，當中最常見也最平凡的就是口味偏重，應盡改善為佳。
水喝太多會水中毒？
至於水中毒，確實有可能發生，但較為少見，這是在極為不當的飲水方式下會出現的情況，例如運動後直接一次飲用3000-5000c.c的水，一次大量的攝取水分易影響水的電解質平衡、引起低血鈉、水中毒，患者將出現噁心、倦怠、頭痛、頭暈等，嚴重甚至喪命。國外確實曾有馬拉松選手因此喪命的案例傳出過，不過這種情況較為少見，不必過度擔憂，留意飲水方式即可。
水不是有喝就好，營養師教４觀念更有助健康。
良好的飲水習慣，嫚嫚營養師建議，一日飲水量可以自身體重乘以30計算，如體重為50公斤者一日攝取至少約1500c.c，夏季等身體容易流汗、流失水分時提升至乘以40，並且分開時段飲水，一次制在200-300 c.c，ㄧ小時不超過1000ml，避免過量。
許多不習慣喝水的人，一開始會像是為了作功課，將一次飲水量喝光，這除了可能有前述所提到的較少見的低血鈉、水中毒疑慮外，較常出現的問題在於，若一次將一日所需的水分一次補足，身體也會在短時間之內排出，其他時間又沒再喝水，水會幾乎沒參與到身體當中的各機能運作，可說是有喝和沒喝差不多。
另外也注意，避免渴了才喝水，雖然少喝水的人未必會出現口渴，但發現口渴時，身體一般已是處於缺水的狀態，身體機能自然也受影響。提醒飲水除了以水為主，每日應補充足夠的水分，也要適度的進水，如此更有助身體健康。
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