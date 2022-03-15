膝關節炎減少活動治標不治本！如何自保？醫教正確換膝觀念

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國內首度針對350位全人工膝關節置換患者及患者家屬術前症狀、顧慮、決定換膝原因，以及換膝後滿意度的大型追蹤指出，許多患者當初遲遲不換膝，選擇忍痛、減少活動，起因於擔心術後問題。郵政醫院院長陳健煜醫師提醒，留意換膝關鍵，可降低術後疼痛、不適，呼籲患者勿忍痛延誤治療時機。
走路卡卡不治療將加重病情！退化性關節炎恐成退休隱憂
退化性關節炎為全世界最常見的關節疾病，且台灣65歲以上族群逾半數罹患退化性關節炎。但黃炫迪醫師表示，根據國內研究，換膝前有逾5成患者表示無法久站，更有超過7成連走路都有問題。然而，超過7成患者擔心術後復原、5成擔心術後疼痛、4成則擔心10至20年後需再次置換，因此有高達7成5寧可忍痛、委曲求全，或是乾脆減少移動，採取治標不治本的方式，恐已成熟齡族患者退休生活隱憂。
黃醫師進一步分享，診間曾遇到一名70歲爺爺，因為害怕術後疼痛、10至20年後要再次手術置換，遲遲不願換膝，最終膝蓋劇烈疼痛、失去活動能力，更連帶使得心肺與代謝功能的負面影響，導致體重快速增加、易喘，最終無法外出。
換膝3關鍵一次知！勿因錯誤觀念延誤治療
全人工膝關節置換手術造福許多膝關節炎患者，但近20年主流使用的人工全膝關節需要高度仰賴醫師技術與經驗，克服每位患者膝蓋、原生骨頭的差異。在持續優化、修正後，已有能使手術更加精確，減少術後不自然、靈活度下降、疼痛的技術。陳健煜醫師進一步補充，想成功換膝、擁有健康的老後行動力，有3大關鍵注意點：
關鍵注意1：分左右膝，貼合度高使得行動自然、復原快
陳醫師分享，部分全人工膝關節並不像鞋子有區分左右腳，為左右腳共用同一種人工關節，因此手術中需要依靠醫師專業判斷、分別截去左右腳骨頭，來克服人工關節先天設計上的不足。若選擇分左右腳的全人工膝關節，患者能保留更多人體骨骼結構，減少醫師手術中需要截掉的原生骨頭，更有助於患者術後復原，且大幅減少因截去骨頭、不夠貼合所導致的不適感受。
關鍵注意2：尺寸選擇多元，減少誤差、術後疼痛！
陳醫師提醒，全人工膝關節與原生骨頭只要存在大於1厘米的誤差，術後就易產生僵直、疼痛、不穩定，甚至磨損。因此醫師提醒，尺寸多、更符合亞洲人體的全膝關節，能幫助醫師施行手術時更準確，減少術後誤差導致疼痛的狀況。
關鍵注意3：多種版型選擇更貼合骨骼，減少骨頭位移與二次手術機會
陳醫師說明，部分全人工膝關節版型選擇不多、貼合度存在誤差，需高度仰賴醫師經驗與技術，常衍生各種後遺症，例如：膝蓋前方內外側填補過多假體，導致膝蓋彎曲角度受限，或是因填補面積過大，使得膝關節與原生軟組織摩擦造成疼痛，甚至位移、轉向，關節鬆脫，導致患者在術後10至20年後需再次進行膝關節置換。
而全人工膝關節有較多版型選擇，較貼合骨骼，幫助患者在術後日常運動中減少位移、轉向等問題。此外，因應關節炎年輕化，人工膝關節的襯墊也有突破，在原先的基礎下加入了天然抗氧化劑-維他命E，大幅增加使用年限，正常使用的情況下，需要再次置換的機率極低，也減少了二次手術機會。
陳醫師分享，先前在診間曾遇到一名75歲女士，罹患膝關節炎多年，在醫師建議其狀況需要置換全人工膝關節後又因為擔心術後疼痛、復原差，忍了3年遲遲未換膝。但因為嚮往回到過去的生活狀態、體驗各種活動，經醫師評估最終置換新一代全人工膝關節，術後恢復的狀況良好，三個月內就再次去做最喜歡的國標舞、高爾夫球等在罹病後無法做的活動，且擁有更好的生活品質。
若退化性關節炎嚴重，且採取保守治療後症狀無改善，就可與醫師討論是否進行置換，選擇最符合需求的全人工膝關節，避免因擔憂換膝術後問題多，反而忍痛，影響身體狀況與退休生活。
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