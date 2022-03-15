老年族群必看！主動脈瓣膜狹窄比癌症更危險！如何選擇治療策略？

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初期無症狀難發現？主動脈瓣膜狹窄是什麼？
台灣即將邁入超高齡社會，再過幾年，平均每五個人就有一位是65歲以上老年族群，就像汽車開久零件會損壞一樣，隨著年齡增長、身體機能開始不斷下滑，當你出現走路愈來愈喘，甚至無法輕鬆爬樓梯，可別以為只是正常的老化現象，可能是一種心臟疾病「主動脈瓣膜狹窄」。台南奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞醫師說明，主動脈瓣膜位於左心室和主動脈之間，之所以稱為瓣膜，因為它是單向閥門，讓血液只能單方向前進、無法倒流。因為年紀增長，血液可能會有鈣化的沉澱物在瓣膜上，導致瓣膜變硬、打不開。當心臟收縮時，血液無法順利通過主動脈瓣膜、進入主動脈以及全身循環，就被稱為「主動脈瓣膜狹窄」。
根據統計顯示，有症狀的主動脈瓣膜狹窄，兩年內死亡率高達50%，台南奇美醫院心臟血管內科主任施志遠醫師表示，若以症狀區分，有胸悶症狀的病人，平均存活約5年；有昏厥症狀的病人，平均存活則下降至3年；已有活動性喘、水腫等心衰竭症狀，平均存活只剩2年。
治療一定得接受開心手術？瓣膜置換手術一次知！
主動脈瓣膜狹窄治療會根據瓣膜狹窄程度、症狀，給予不同的治療策略。吳南鈞主任說明，目前針對主動脈瓣膜硬化、狹窄，會以外科手術置換人工瓣膜，不過，部分患者因為年齡、共病問題無法接受治療，可以與醫師討論使用經導管主動脈瓣膜置換手術。
施志遠主任表示，經導管主動脈瓣膜置換手術主要是由鼠蹊部穿刺，傷口小、恢復快，適合80歲以上高齡患者，已接受過開心手術，或是主動脈鈣化嚴重、曾接受治療等不適合接受外科手術的族群。不過，以往沒有健保給付時，患者需自費將近一百多萬。所幸健保在2021年2月開始有條件給付後，希望能讓更多患者受惠。另外，與外科手術最大的差異除了金額，還有在術後需置放節律器的比率，從研究顯示，經導管主動脈瓣膜置換手術相對高，約為10%。
建立良好醫病關係！更瞭解合適治療策略！
但是，不一定要很高齡，有時候特別的個人狀況，還是可能符合健保給付使用經導管主動脈瓣膜置換。吳南鈞主任解釋，65歲至80歲的患者，如果曾接受心臟相關手術，因為主動脈瓣膜問題需要進行第二次手術，這類患者屬於高風險族群，有機會可以通過健保給付。吳主任曾收治一名蔡女士，因為二尖瓣問題接受二尖瓣置換手術，由於體質特殊，手術時間長達九小時，且術後心臟、心包腔沾黏嚴重，需要再接受第二次手術。不過，她非常抗拒、完全拒絕接受治療。
經心臟團隊評估後，透過召開家庭會議，將藥物治療的優缺點，以及再次手術之風險，還有最新的經導管主動脈瓣膜治療的優點、費用等做詳細講解，讓家屬及病人能更瞭解、建立良好醫病共享。最後建議她可以使用經導管瓣膜置換手術，但因為自費金額過高、無法負擔。值得慶幸的是，後來健保通過給付，她也順利完成手術、心臟功能改善非常多！
如何維持心臟健康？定期檢查、持續治療！
接受瓣膜置換手術後，施志遠主任建議，患者應維持健康的生活型態，盡量不要整天休息或臥床，可能會讓手術效果大打折扣。除了多運動、均衡飲食、及早戒菸，重要的是配合醫囑治療、定期追蹤。此外，吳南鈞主任提醒，因為細菌容易由口腔進入血流中、在人工瓣膜附著，造成心內膜炎風險，因此保持口腔衛生相當重要！最後，提醒民眾，出現胸悶、心悸等症狀時，要考慮可能是心臟的零件開始老化，務必及早就醫及早治療，才是遠離心臟疾病的關鍵！
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