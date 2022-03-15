加速產品佈局　上汽奧迪 Audi Q6 資訊曝光

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根據資料顯示，上汽奧迪 Audi Q6 長寬高分別為 5,099mm X 2,014 X 1,784mm，軸距為 2,980mm，比現行販售的 Audi Q7 還要大。外觀設定上比照 Q5 e-tron 採用中國大陸傳統文化“麒麟”作為設計主軸，頭燈採用分離式設計，並維持家族化的六邊形水箱罩設計，內部以幾何設計元素點綴，下方的 quattro 字樣則代表本車配有四驅系統。在車型設定上，將配有兩組外觀空力套件，標準版採用大量鍍鉻與銀色飾條點綴，另一款則比照 S line 車型，在細節之處選用黑色烤漆處理，突顯運動化氛圍。車尾方面，Q6 採用時下流行的貫穿式燈組設計，搭配多層次的保險桿造型及隱藏式排氣佈局。
內裝方面目前尚未公布，但根據外沒曝光的資訊，顯現目前 Audi 車系常見的數位虛擬座艙、四輻式多功能方向盤，雙觸摸式螢幕與電子線傳排擋機構都不會缺席。而在座椅佈局方面，因 Q6 設定為中大型 SUV，軸距也接近 3 米，將採用 3 排 7人座的設定，未來也不排出推出 6 人座車型滿足高階商務需求。
動力表現上，Q6 預計採用代號為 EA888 EVO 4 2.0 TSI 渦輪增壓四缸引擎，並分為高低功率兩種版本，其中低功率版本最大馬力為 231hp、高功率版本為 265hp / 400Nm。