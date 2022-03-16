國民黨杯葛福食訴求一次看　陳時中：科學上絕對安全

福島食品進口為立法院此次會期的重要討論議題，立法院今（16）日召開聯席會審查福島食品解禁，但遭國民黨團佔領主席台，要求「先公聽、再審查」，多名國民黨立委手持標語，阻擋衛福部長陳時中上台報告，民進黨團總召柯建銘最後到場與國民黨協商，最終同意「先舉行公聽會」，今日會議也被取消。
國民黨團今日佔領主席台，阻擋福島食品進口審查，同時提出「五主張六原則」包含「增訂禁止進口項目：福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品」、「落實禁止核食進口：福島五縣食品進口輻射零檢出」、「校園食品輻射零檢出」、「建立核食受害賠償機制」、「行政命令備查改交審查」以及「政府定期赴日查驗」、「建置福島五縣食品無輻射標章」、「要求日本政府出具官方安全證明文件」、「維持日本九大類食品逐批檢驗」、「檢測一經驗出『銫137』即應加驗『鍶90』」、「全額補助地方政府購買輻射定量檢測儀器設備」。
陳時中會後受訪說明，在野黨提出的相關主張，「我們執政黨和行政單位都會仔細拜讀」每一項都會去評估其可行性，再向委員們說明。不過陳時中強調，「所有東西都沒有所謂零風險」，都是要在低風險、可控制風險、對人體沒有產生危害下，做各項食品做相關審查才對，就好像疫情到後期之後，也不會走向「零檢出」，會控制在一定的風險之中，讓經濟疫情能並行。
而針對國民黨強調，開放福食應比照韓國標準，當檢驗到有「銫137」時，應加驗其他核種，不過陳時中回應「我認為這是個貿易障礙」，就像不檢驗「鍶90」是因為進口的都是食品，無法配合7到21天的檢驗時間，可行性不足，不過也要考慮是否有風險？會不會遺漏？但就如同疫情有指標個案，核種有指標核種，「銫137」「銫134」就是主要的指標核種占遺留比例的88%，而鍶只佔千分之三，比例相當低，所以指標個案算出來後，就可以推薦其他物質的相關比例，再依此回推人體的攝取量與傷害，進而訂定每公斤的的殘餘標準，再依國人飲食習慣，算出每年的總攝取量不會超過1毫西弗，「假設國人每天都吃有殘留輻射的食品，一年也不會超過1毫西弗，嬰幼兒就更少，大約是千分之三左右，因此在科學上是安全的」。
最後，陳時中表示，自己不是「理性派」而是實事求是，政務官的目標就是和大家合作讓政策順利。