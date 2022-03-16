採 EQS 相同動力總成　Mercedes EQS SUV 將於 4/19 北美登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mercedes-Benz 位於 Alabama 的 Tuscaloosa 工廠自 1997 年以來都是專門生產旗下大型 SUV 車款 (ML、GLE、GLE Coupé、GLS 車系)，不過隨著品牌電動化的策略，未來也將轉型生產電動 SUV，預計 4/19 發表的 EQS SUV 也將在此誕生。
至於即將推出的 EQS SUV 將會是品牌第三款採用 EVA 電動平台打造的車款，目前詳細資訊尚未公布，不過原廠表示其除了提供標準 2 排 5 人座車型之外，車主亦可以選配第 3 排座椅，並受惠電動車專屬平台將有相當優異的車室空間，最多可放置 4 組高爾夫球袋。
內裝鋪陳設計方面承襲 EQS、EQE 的設計思維，以 T 字造型長度來到 141 公分的 MBUX HYPERSCREEN 超寬幅數位螢幕為主體，並支援 8 核心 高效能 CPU 與 24GB RAM 的 MBUX 多媒體系統及數位化的 UI 操作介面，提供相當豐富的行車資訊與影音娛樂功能。副駕前方的 12.3 吋螢幕具有保護裝置，車輛行走時播放影片需配戴耳機觀賞，同時駕駛若將視線轉移至螢幕上，系統也會自動調暗螢幕，避免駕駛者分心。
動力性能方面預料將採用與 EQS 相同的動力總成，同時提供 AMG 性能版本，不過詳細規格還有待官方正式公布，屆時 7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息，敬請專注。