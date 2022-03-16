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純電旅行車又一選擇?　Audi A6 Avant e-tron concept 即將亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-16 12:55:40

Audi 於去年上海車展上首次推出以現行販售車款衍生的電動概念車 A6 e-tron concept，經過一年的時間，Audi 原廠日前於社群媒體網站上宣布以相同架構打造的 A6 Avant e-tron concept 即將亮相，意味著該車系的量產版有望比照燃油車型提供房車與旅行車的車身型式。

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Audi 原廠於社群媒體網站上宣布 A6 Avant e-tron concept 即將亮相。
從官方透露的資訊來看，A6 Avant e-tron concept 擁有與 A6 e-tron concept 有著相同的設計語彙，車頭配置封閉式八邊形水箱罩，且具有相當狹長的 LED 頭燈組，前保桿兩側進氣孔造型醒目，整體運動化氛圍相當濃厚。

來到車側，從其剪影當中可以看出車頂線條並未向 A6 e-tron concept 刻意營造出流線的 Coupe 獵跑造型，不過車身後段相當短俏，後擋傾斜角度也相當大，加上貫穿式的 LED 燈組，依舊帶有豐富的前衛元素。

動力表現上雖無公布，以同樣 PPE (Premium Platform Electric) 平台開發的 A6 Avant e-tron concept 應會與 A6 e-tron concept 共享總成，最大綜效輸出值為 476hp、峰值扭力為 800Nm，搭配容量為 100kWh 的電池組，可提供超過 700 公里的續航里程。

Audi A6 e-tron concept
Audi A6 e-tron concept

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