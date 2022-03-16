純電旅行車又一選擇?　Audi A6 Avant e-tron concept 即將亮相

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Audi 原廠於社群媒體網站上宣布 A6 Avant e-tron concept 即將亮相。從官方透露的資訊來看，A6 Avant e-tron concept 擁有與 A6 e-tron concept 有著相同的設計語彙，車頭配置封閉式八邊形水箱罩，且具有相當狹長的 LED 頭燈組，前保桿兩側進氣孔造型醒目，整體運動化氛圍相當濃厚。
來到車側，從其剪影當中可以看出車頂線條並未向 A6 e-tron concept 刻意營造出流線的 Coupe 獵跑造型，不過車身後段相當短俏，後擋傾斜角度也相當大，加上貫穿式的 LED 燈組，依舊帶有豐富的前衛元素。
動力表現上雖無公布，以同樣 PPE (Premium Platform Electric) 平台開發的 A6 Avant e-tron concept 應會與 A6 e-tron concept 共享總成，最大綜效輸出值為 476hp、峰值扭力為 800Nm，搭配容量為 100kWh 的電池組，可提供超過 700 公里的續航里程。
Audi A6 e-tron concept
Audi A6 e-tron concept