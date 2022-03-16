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導入 Apple CarPlay 及手機無線充電　2022 年式 Nissan Patrol Super Safari

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-16 16:55:40

Nissan 近日推出 2022 年式 Patrol Super Safari 車系，將在阿布達比、巴林、杜拜、伊拉克、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達及葉門販售。

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Nissan Patrol Super Safari
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外觀方面，2022 年式 Patrol Super Safari 車系提供黑色、白色或金色共 3 款車色選項，另外也可選擇是用於保險桿、車頂、輪拱及備胎蓋的金色或灰色烤漆點綴，車側擁有 Super Safari 貼紙，足踏 17 吋鑽石切削鋁合金輪圈，車身尺碼長寬高分別是 5,080x1,940x1,855 (mm)，軸距則為 2,970mm。

Nissan Patrol Super Safari
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內裝方面，2022 年式 Patrol Super Safari 車系採用傳統的實用風格，導入 2-DIN 多媒體觸控主機，支援 Apple CarPlay 智慧手機連結功能，也新增 Qi 手機無線充電板，方向盤以黑色皮質包覆搭配木紋飾板，座椅採用 2+3+2 的七人座設定，駕駛座可進行 8 向電動調整，副駕駛座則可進行 4 向電動調整，此外也擁有定速巡航、恆溫空調及免鑰匙車門鎖系統。

Nissan Patrol Super Safari
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安全防護方面，2022 年式 Patrol Super Safari 車系標準配備雙前座 SRS 輔助系統、VDC 車輛動態穩定系統、ABS 防鎖死剎車系統、TPMS 胎壓偵測系統、前後停車雷達及倒車影像輔助系統。

Nissan Patrol Super Safari
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動力配置方面，2022 年式 Patrol Super Safari 車系採用代號 TB48DE 的 4.8 升直列 6 缸自然進氣汽油引擎，具備可變氣門正時與可變進氣控制系統，於 4,800rpm 時可輸出 280hp 最大馬力，於 3,600rpm 時可輸出 46kg-m 峰值扭力，變速箱可選擇 5 速手排或 5 速自排。

Nissan Patrol Super Safari
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底盤與越野機能方面，2022 年式 Patrol Super Safari 車系採用分離式大樑設計，前懸吊為三連式圈狀彈簧，後懸吊五連式圈狀彈簧，其四輪驅動系統可在最高 40km/h 車速自 2H 切換為 4H 模式，也具備加力箱及後差速鎖，並配備鉸盤及拖車勾。

Nissan Patrol Super Safari
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現行中東市場販售的 Patrol Super Safari 是基於 1997 年發表的第五世代 Patrol 所發展而來，秉持純種越野與實用風格來供應當地消費者需求，至於 Patrol 車系則在 2010 年推出第六世代大改款，與 Infiniti QX80 為雙生車款，國內並無引進。

Nissan Patrol Super Safari
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