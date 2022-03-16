▲ 強心又強體！SSmartcore 智駕電控核心與 Gogoro SuperSport 同步推出

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SSmartcore 智駕電控核心 提供更佳硬體連接性與擴充性





Gogoro 獨家研發的全新 SSmartcore 智駕電控核心，其中的 ECU (Electronic Control Unit，電子控制器) 與 MCU (Motor Controller Unit，馬達控制器) 的運算能力及記憶體空間皆大幅提升，亦有多項系統運作架構的升級。電子控制器 (ECU) 是智慧電動機車的大腦及神經中樞：使用者的操作、Gogoro App 連線、車上感測器讀取訊號等等，皆由ECU 執行資料的整合及運算。此次除了提高運算速度、加倍擴張記憶體容量，藍牙也同步升級為 5.0 版本，與手機連結傳輸速度更快更穩定。原有的音訊處理能力則透過升級，可播放 MP3 等級高解析數位音效。馬達控制器 (MCU) 是動力系統的控制樞紐，負責下令指揮馬達的動作。在全新 SSmartccore 智駕電控核心的架構下，前進油門、倒車油門與煞車這三個基本動力操控的信號，會直接傳送到 MCU 進行動力的總體調控，駕駛反應會更快速直接、可靠性也更為提高。





此外， SSmartcore 智駕電控核心平台更增加了控制器區域網路 (CAN bus) 與輸出入控制埠的數量，提供更好的硬體連接性和週邊擴充性。未來 Gogoro 或合作第三方所研發的新科技配備，無論軟、硬體，都能導入並介接使用新平台的車種，執行更多單一或整合的新智慧功能，提供車主無比智在的騎乘體驗。除了 Gogoro Smartscooter 智慧電動機車會陸續升級到新平台外，SSmartcore 智駕電控核心平台也將於未來的 2 至 3 個季度內，提供給所有 PBGN 夥伴開發嶄新車種，我們致力於讓所有的智慧電動機車都能越騎越新、越騎越聰明。





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首創 TCS 循跡防滑系統 配合騎士騎乘需求提供多段式設定





得益於全新 SSmartcore 智駕電控核心的硬體升級，Gogoro 成功推出全球第一套、專為普通重型電動機車開發的循跡防滑控制系統。這套 Gogoro 自主開發的 TCS 循跡防滑系統擁有更迅速反應作動時間、低介入感以及高靈敏度等特性，能即時偵測前、後輪速差，當後輪發生空轉瞬間，TCS 會即刻介入、調配動力輸出，以穩定後輪循跡動態。因為動作即時且精細，騎士幾乎感受不到 TCS 作動的痕跡。Gogoro 的循跡防滑系統擁有獨特的多段式調校，標準版 (TCS Standard) 與進階版 (TCS Professional) 的設定，能夠配合對應不同騎士的騎乘需求：標準版 TCS 於後輪打滑時立即介入，及早控制車輛動力輸出，讓一般騎士皆能安心操駕；而進階版 TCS 的作動裕度較寬，相對保留較多的動力輸出，讓具備豐富騎乘經驗的騎士能更精準的在防滑與動力輸出間拿捏掌控。TCS 會在特定車型上列為標配，並開通「購車後再選配」，甚至透過線上商店「自行購買並升級啟用」等新型態購買模式。





定速巡航模式 智慧調控上下坡速度





全新導入的定速巡航模式，讓車主可於車速介於 10 km/h 至 60 km/h 區間內，按下電子倒車油門鍵啟動定速巡航，SSmartcore 智駕電控核心會主動維持當下車速穩定行進。定速期間，可隨時加速以便超車，鬆開電子油門則降回原設定速度，只要輕拉煞車即會關閉定速巡航。行進間若遇到坡度起伏，其定速速率不受坡度影響，上坡時會自動增加動力輸出以維持車速，下坡時則會適時開啟電池回充功能減速，讓長下坡定速騎乘不超速。





LTE 智慧遠端連網服務 台灣普通重型機車首次搭載





Gogoro開發與配備 LTE 智慧遠端連網服務，透過 Gogoro App，不論身處何地，都可與搭載 GTU (Gogoro Telematics Unit) 4G/LTE 通訊模組的 Gogoro 智慧電動機車連線，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境；透過遠端遙控解鎖車輛，還能隨時出借給臨時需要用車的朋友或夥伴。這些原本僅存在豪華汽車品牌百萬等級高階車款的科技功能，Gogoro 將其落實在智慧電動機車之上，提供二輪車主多項便利的智慧生活。往後不受距離限制，只要手機在 4G 訊號資料可傳輸狀態，車主便能掌握多項即時訊息及線上功能，隨時操控車輛設定和訊息通知。





購買 Gogoro SuperSport ACE 車款或申辦加裝 GTU 通訊模組（部分車款註 從今年第三季起即可預約回廠安裝），車主都可享受 LTE 智慧遠端連網服務前兩年免收服務費用的優惠，欲知更多細節，請洽 Gogoro 官網或全台門市。





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Gogoro SuperSport 系列新成員入列





全新推出的Gogoro SuperSport搭載 Gogoro 甫問世的 SSmartcore 智駕電控核心，提升車輛整體效能，同時整合旗下最新開發的 TCS 循跡防滑系統、定速巡航模式和 LTE 遠端連網服務等領先科技配備。





Gogoro SuperSport 的動力核心：G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大動力，極速可達 96 km/h，從靜止加速到時速 50 公里只需 3.9 秒。採用 FLO DRIVE™ Sport 運動化皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 高張力碳纖皮帶。Gogoro SuperSport 首次搭載 Class D LED 頭燈，其照射角度擴大 2 倍，最大亮度提升 3 倍，再搭配上前 14 吋後 13 吋 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統、前後輪內建整合式胎壓偵測器 (TPMS)等配備。





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購買限定車款前 50 名車主更可獲得 Gogoro 限定 NFT





即日起至 4/17，購買 Gogoro SuperSport 全車系任一車款，全面贈送「早鳥極智好禮」乙組 (價值 $5,370)，購買Gogoro SuperSport ACE 車款的前 50 名車主，還可額外獲得 Gogoro 與台灣區塊鏈新創平台 Blocto 合作發行的Gogoro SuperSport 限定 NFT 乙枚，數量有限，送完為止。另外在 4/17 前到全台 Gogoro 門市賞車試乘並完成問卷，就送限量「智在風尚口罩」。欲知更多優惠活動資訊請洽官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2022-mar-supersport



