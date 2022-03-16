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造型微調並導入 7 速雙離合器自手排　小改款 Volvo S60、V60 及 V60 Cross Country 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-16 19:55:40

Volvo 近日推出小改款 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系，並悄悄於部分市場的車型頁面上線。

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Volvo V60
Volvo V60
小改款 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系在外觀部分換上重新設計的前後保險桿造型，車頭氣壩內部格柵變得更為立體，廠徽中整合 ADAS 系統所需的雷達，後保險桿下方則將排氣尾管改為向下排放的隱藏式設計，使整體視覺效果呼應品牌電動化的願景，而輪圈也提供更具未來感的樣式可選擇。

Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60
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Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60
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Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country
內裝配備方面，小改款 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系延續既有的座艙設計風格，導入 Tailored Wool Blend 零皮革搭配漂流木製作的飾板，展現環境永續精神，而 12.3 吋數位整合資訊儀錶組介面也進行更新，中控台配置 Google 車載資訊娛樂系統，內建 Google Maps 及 Google Play 等應用程式，搭配智能語音操作的 Google Assistant，結合手機 App 並支援 OTA 雲端更新及下載擴充功能。

Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
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Volvo S60
Volvo S60
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
動力配置方面，小改款 S60 提供搭載 48V 輕油電汽油動力的 B3 (163hp)、B4 (197hp)、B5 (250hp)，插電式油電的 Recharge T6 (350hp) 及 Recharge T8 (455hp)，V60 較 S60 多出 B6 (300hp)，V60 Cross Country 則僅可選擇 B4 (197hp) 與 B5 (250hp)。本次小改款中 B3 及 B4 車型換上 7 速雙離合器自手排變速箱，其他車型則維持採用 Aisin 8 速手自排變速箱。

Volvo V60
Volvo V60
現行 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系是在 2018 年時先後發表，歷經約莫 4 年的市場洗禮，依循原廠策略進行產品更新，以延續其競爭力。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤引進國內的最新消息，敬請關注。

Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo S60 V60 V60 Cross Country
Volvo V60
Volvo V60
Volvo V60 Cross Country
Volvo V60 Cross Country

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