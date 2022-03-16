造型微調並導入 7 速雙離合器自手排　小改款 Volvo S60、V60 及 V60 Cross Country 登場

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小改款 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系在外觀部分換上重新設計的前後保險桿造型，車頭氣壩內部格柵變得更為立體，廠徽中整合 ADAS 系統所需的雷達，後保險桿下方則將排氣尾管改為向下排放的隱藏式設計，使整體視覺效果呼應品牌電動化的願景，而輪圈也提供更具未來感的樣式可選擇。
內裝配備方面，小改款 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系延續既有的座艙設計風格，導入 Tailored Wool Blend 零皮革搭配漂流木製作的飾板，展現環境永續精神，而 12.3 吋數位整合資訊儀錶組介面也進行更新，中控台配置 Google 車載資訊娛樂系統，內建 Google Maps 及 Google Play 等應用程式，搭配智能語音操作的 Google Assistant，結合手機 App 並支援 OTA 雲端更新及下載擴充功能。
動力配置方面，小改款 S60 提供搭載 48V 輕油電汽油動力的 B3 (163hp)、B4 (197hp)、B5 (250hp)，插電式油電的 Recharge T6 (350hp) 及 Recharge T8 (455hp)，V60 較 S60 多出 B6 (300hp)，V60 Cross Country 則僅可選擇 B4 (197hp) 與 B5 (250hp)。本次小改款中 B3 及 B4 車型換上 7 速雙離合器自手排變速箱，其他車型則維持採用 Aisin 8 速手自排變速箱。
現行 S60、V60 及 V60 Cross Country 車系是在 2018 年時先後發表，歷經約莫 4 年的市場洗禮，依循原廠策略進行產品更新，以延續其競爭力。7Car<小七車觀點> 將持續追蹤引進國內的最新消息，敬請關注。