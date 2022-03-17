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V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-17 11:55:40

受到環保法規因素，現在車壇已經走向低碳、電能化的發展方向，導致傳統多缸設計的大排量引擎生存空間受到壓縮，絕大部分的車廠也紛紛採取小排量渦輪化的設計引擎配置，或者搭配電能化技術來提供更高效的動力。

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V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
不過對於跑車來說，大排量引擎依舊是車迷或者玩家對於跑車的喜好與解讀，因此 Aston Martin 在去年確定將推出 V12 Vantage 車型後，終於在近日發表最後一代 V12 Vantage，整體外觀造型較 V8 Vantage 更具侵略性、性能更強悍，不過原廠表示 333 輛的限額已售罄，預計在 2022 年第二季開始交車。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
外觀上，V12 Vantage 相較 V8 車型採用了更乖張的空力套件，車身寬度增加近 40mm，車頭水箱護罩進一步增大，兩側通風孔採用倒“L型”設計，搭配醒目的碳纖維前擾流，性能旗艦的意味相當濃厚。值得注意的是，引擎蓋前段開孔設計不僅有相當搶眼的造型，亦能提供較優異的散熱效果。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
來到車側，V12 Vantage 延續車系優美的流線造型，前葉子板後方的通風口同步增大，提供更優異的空氣力學，同時專屬的碳纖維導流板一路向下延伸與側裙形成一體，搭配車門上的腰線與厚實的後輪拱，視覺上相當飽滿。另外 V12 Vantage 標準配備 21 吋胎圈與前六後四活塞碳陶瓷剎車碟盤，強化整體的的運動屬性。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
車尾部分，首先映入眼簾的是超大尺寸的碳纖維尾翼，可於最高時速中產生 204 公斤的下壓力，尾燈保留原有的貫穿式的設計，不過燈殼則採用燻黑的樣式；原先就相當醒目的空氣分流器也重新設計，排氣尾管改為中置雙出的佈局，再加上兩側倒三角形的擾流設計，侵略感十足。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
進到車內，V12 與 V8 車型之間並沒有太多的變化，不過中控台包括方向盤均採用了碳纖維材質點綴，方向盤後方的換擋撥片、空調出風口框飾等部分也均為碳纖維材質。不過為凸顯 V12 的身份，在按鍵式換擋區域中間有一個醒目的“V12”字樣，此外，V12 Vantange 還配備兩張輕量化的碳纖維桶形座椅，提供乘客極為優異的包覆支撐，讓駕駛者能夠盡情享受 V12 引擎帶來的駕乘魅力。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
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V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
動力方面，V12 Vantage 採用 5.2 升雙渦輪增壓 V12 引擎，可發揮出 700ps / 6,500rpm 最大馬力、最大扭力為 753Nm / 1,800~6,000rpm，搭配 8 速手自排變速箱，官方宣稱 0-100km/h 加速時間為 3.5 秒，極速可達到 322km/h。為了發揮 V12 的優異性能，V12 Vantage 也配有專屬的主動式阻尼懸吊系統，包含全新的防傾桿、襯套、彈簧以及阻尼器組件。其中前懸架彈簧的 K 值增加了 50%，後懸架增加了40%，懸架座剛性增加 13%，前防傾桿硬度增加 5%，後防傾桿硬度增加 41%。

V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場
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隨著汽車市場大幅度朝向電能化發展，相信能夠讓人感慨激昂的燃油車會越來越少，對於成長在傳統燃油時代的車迷或玩家來說，看到 Aston Martin V12 Vantage 還能夠在電動化浪潮中推出，想必是難能可貴，也難怪發表前就完全售罄了。

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