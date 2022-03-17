V12 最後的演奏曲　Aston Martin V12 Vantage 限量 333 台登場

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不過對於跑車來說，大排量引擎依舊是車迷或者玩家對於跑車的喜好與解讀，因此 Aston Martin 在去年確定將推出 V12 Vantage 車型後，終於在近日發表最後一代 V12 Vantage，整體外觀造型較 V8 Vantage 更具侵略性、性能更強悍，不過原廠表示 333 輛的限額已售罄，預計在 2022 年第二季開始交車。
外觀上，V12 Vantage 相較 V8 車型採用了更乖張的空力套件，車身寬度增加近 40mm，車頭水箱護罩進一步增大，兩側通風孔採用倒“L型”設計，搭配醒目的碳纖維前擾流，性能旗艦的意味相當濃厚。值得注意的是，引擎蓋前段開孔設計不僅有相當搶眼的造型，亦能提供較優異的散熱效果。
來到車側，V12 Vantage 延續車系優美的流線造型，前葉子板後方的通風口同步增大，提供更優異的空氣力學，同時專屬的碳纖維導流板一路向下延伸與側裙形成一體，搭配車門上的腰線與厚實的後輪拱，視覺上相當飽滿。另外 V12 Vantage 標準配備 21 吋胎圈與前六後四活塞碳陶瓷剎車碟盤，強化整體的的運動屬性。
車尾部分，首先映入眼簾的是超大尺寸的碳纖維尾翼，可於最高時速中產生 204 公斤的下壓力，尾燈保留原有的貫穿式的設計，不過燈殼則採用燻黑的樣式；原先就相當醒目的空氣分流器也重新設計，排氣尾管改為中置雙出的佈局，再加上兩側倒三角形的擾流設計，侵略感十足。
進到車內，V12 與 V8 車型之間並沒有太多的變化，不過中控台包括方向盤均採用了碳纖維材質點綴，方向盤後方的換擋撥片、空調出風口框飾等部分也均為碳纖維材質。不過為凸顯 V12 的身份，在按鍵式換擋區域中間有一個醒目的“V12”字樣，此外，V12 Vantange 還配備兩張輕量化的碳纖維桶形座椅，提供乘客極為優異的包覆支撐，讓駕駛者能夠盡情享受 V12 引擎帶來的駕乘魅力。
動力方面，V12 Vantage 採用 5.2 升雙渦輪增壓 V12 引擎，可發揮出 700ps / 6,500rpm 最大馬力、最大扭力為 753Nm / 1,800~6,000rpm，搭配 8 速手自排變速箱，官方宣稱 0-100km/h 加速時間為 3.5 秒，極速可達到 322km/h。為了發揮 V12 的優異性能，V12 Vantage 也配有專屬的主動式阻尼懸吊系統，包含全新的防傾桿、襯套、彈簧以及阻尼器組件。其中前懸架彈簧的 K 值增加了 50%，後懸架增加了40%，懸架座剛性增加 13%，前防傾桿硬度增加 5%，後防傾桿硬度增加 41%。
隨著汽車市場大幅度朝向電能化發展，相信能夠讓人感慨激昂的燃油車會越來越少，對於成長在傳統燃油時代的車迷或玩家來說，看到 Aston Martin V12 Vantage 還能夠在電動化浪潮中推出，想必是難能可貴，也難怪發表前就完全售罄了。