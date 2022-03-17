台中三大國家級藝文、名宅聚落　惠宇國圖館新案登場

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擁有世界藏書資源的國圖館，榮獲IDA國際設計建築金獎，IFLA收錄”此生必去1001座圖書館”。含周邊綠地約萬坪的國圖館是世界的櫥窗，城市的人文綠鑽，除了藏書豐碩外，館內的"語言學習與檢定資料庫"內含英日語免費學習系統；影音娛樂完善俱全，電影超過5600部，豐富展覽從藝文到科技，是全台菁英的大千藏書，獲取資訊的重要寶庫! 名列台中三大藝文地景建築的國圖館，地段珍貴、土地珍稀，名邸更是稀有。
薈萃文教區 書香齊鄰 菁英珍藏
年度暢銷書「原子習慣」提到，人處在好的環境，就是成功的開始。人格教育的養成，環境因素不可或缺。國圖館特區是台中書香底蘊濃厚的文教區，周圍涵蓋了國立中興大學、中山醫學大學、國立台中教育大學、台中女中…等明星學府；中興大學更榮獲2021年遠見雜誌最佳大學綜合排名中，位居全台前十、台中第一的殊榮，所以，生活在書香齊鄰的優質環境中，能厚實孩子的雙翼，讓孩子未來走的更高更遠。
高綠覆森海 樂活移居 健康珍貴
沿著復興園道至興大路園道樹海，沿途賞景江川公園、健康公園、忠明南路綠園道至中興大學中興湖等，串起萬坪濃綠廊帶優氧森海。高綠覆的自然景觀，園道綠樹成蔭，自成微氣候循環，產生清新空氣的健康環境，漫步其中，感受大地四季的自然變化，享受身心與自然共生的樂活。
文創市集 異國料理 日子珍美
在國圖館特區生活，隨心漫步都是一本遊記。美術園道品嚐珍饌、審計新村來杯特調、草悟道聽民歌演唱；或沿著綠空廊道，來到道禾六藝文創市集，收藏精美手作用品! 從復興園路與五權路交織的繁華、到忠孝路觀光夜市的美食，再到大魯閣新時代購物中心等，生活機能的成熟豐美，勾勒出城市最人文藝術的宜居聚落，交織出富有品味的日常。
捷運五權站 國道快速道 交通暢達
捷運紅線五權站，1站直抵台中火車站、3站直達三鐵共構台中高鐵站，不管洽公或旅行，全台輕鬆一日生活圈。而五權南路接中投快速道路、國道三號；復興路高效串聯台74快速道、國道一號，優雅駕馭城市各地，交通愜意暢行!重大公共建設和便捷交通是恆久保值及增值的績優首選。
惠宇建設 以人為本 謙敬自然
惠宇營建機構細耕慢耘台中48年，始終以謙敬自然的生活感受，打造家的舒適氛圍。以建築本質思考，將自然融入生活，讓建築完美呈現在生活中；實踐「以人為本」的健康住宅。「惠宇國圖館」擁有1600坪壯闊基地，一樓零店面規劃，臨路謙退，營造出綠意盎然的舒適空間，讓回家的心情輕鬆自在，產品規劃40-55坪、3-4房，社區擁有豐富多元的公共設施--迎賓大廳、健身房、閱覽室、多功能教室、兒童遊戲室、溫書室、律動教室、視聽室等；「惠宇國圖館」新案即將公開，誠摯邀請品味知音親臨鑑賞！
接待會館：朝馬路‧朝富二街
【惠宇國圖館新案】：https://pse.is/434a8z