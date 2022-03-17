奧迪電動旅行概念車　Audi A6 Avant e-tron concept 登場

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在外觀方面，A6 Avant e-tron concept 採用與 A6 Sportback e-tron concept 相似的設計語言，車頭配置封閉式八邊形水箱罩，內部的廠徽和底部 e-tron 字樣採用自發光處理，兩側狹長的頭燈組，具備矩陣式 LED 燈組與 OLED 技術，可投射出客製化的燈光效果，前保桿進氣孔造型醒目，運動化氛圍相當濃厚。
A6 Avant e-tron concept 採用 PPE 電動化平台打造，車身尺寸方面，車長為 4,960mm、寬 1,960mm、高 1,440mm，相當於目前現行 A6 及 A7 車系的尺碼。從側面看過去，整體線條相當流線飽滿，採用前後短懸設計，搭配 22 吋胎圈以及低扁的造型，整體看上去十分動感。
在車尾方面，雖然並未刻意營造出流線的 Coupe 獵跑造型，但 D 柱後段的設計傾斜角度相當大，且同樣配置貫穿式尾燈設計；車底部的空氣分流器不僅營造出相當醒目的視覺效果，亦可降低空氣阻力。
動力系統方面，A6 Avant e-tron concept 高功率版本採用雙電動馬達系統，綜效最大輸出達到 350kW，峰值扭力可達 800Nm，官方宣稱能夠於 4 秒內完成零到 100 公里加速，，未來還將推出後驅單馬達的車型。續航表現上，A6 Avant e-tron concept 採用容量達 100kWh 電池組，具有 700 公里續航里程 (WLTP 測試規範)。充電部分，電池具備 800V 高壓充電技術，充電功率最高支援 270kW，官方宣稱充電 10 分鐘可行駛 300 多公里，5%-80% 充電時間僅需 25 分鐘。