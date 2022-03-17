2022年F1新賽季即將開跑，3月19日起緯來體育台全季帶來零時差轉播

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2022年再次轉播F1「F1世界一級方程式賽車」的緯來電視網，睽違 17 年 後，再度投入 F1 世界一級方程式賽車「完整」賽季的轉播行列，賽前記者會也已「重啟」為主題，並喊出「決戰起跑線」的口號。
緯來電視網總經理鄭資益表示：為了回應台灣廣大車迷的殷殷期盼，緯來電視網早在2021年就極力爭取，並於2021最後兩站賽事帶回螢光幕前，並和大家一起見證 Lewis Hamilton 以及 Max Vertappen爭奪年度冠軍的頂尖對決，至最終「阿布達比站」最後一圈才決定誰登上年度冠軍車手寶座！堪稱近年來最吸睛、最戲劇性的賽季畫下完美句點，也讓緯來電視網寫下 0.66 的收視佳績。
2022年，緯來電視網將秉持初衷，為廣大車迷送上最優質的比賽內容，2022 F1全季22站賽事都將以「零時差」LIVE 的形式呈現給觀眾，邀請大家一起欣賞絕無冷場的F1精采賽事，緯來體育台也以黃金轉播陣容應戰，包括賽事主播高名賢以及張暘，搭檔資深車評許俊麒，以及最專業的轉播團隊，保證可以讓車迷朋友們體驗親臨賽事現場的震撼。
2022「F1 世界一級方程式賽車」全新賽季將由「巴林大獎賽」揭開序幕， 訂於3月19日週六晚間11點進行「排位賽」，隔天3月20日週日晚間11點再進行「決賽」！10支車隊20位車手蓄勢待發，將駕馭全新戰駒亮相，敬請鎖定緯來體育台 F1 賽事轉播，一起「決戰起跑線」。