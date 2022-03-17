換裝 1.5 升 NA 油電動力　Suzuki Vitara Full Hybrid 歐洲市場登場

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Vitara Full Hybrid 與現行 48V MHEV 車型相比，動力心臟改搭 1.5 升 K15C 自然進氣引擎，搭配 140V 0.84kWh 鋰離子電池組和逆變器、MGU 馬達發電機，可發揮出 114hp/ 6000rpm 最大馬力及 138Nm / 4,400rpm 最大扭力，另外 12V 鋰離子電池以及傳統的 12V 鉛酸電池則負責燈組、儀表板和空調的供電。
這套油電混合動力系統提供 ECO 和 STANDARD 兩種模式，在 STANDARD 標準模式當中 MGU 會頻繁地輔助汽油引擎，以提供更豐富的駕馭樂趣。MGU 馬達可用作發電機，亦可作為起動馬達，透過皮帶驅動在車輛啟動時輔助汽油引擎。另外 Vitara Full Hybrid 也具備動能回收系統，利用減速或者煞車替鋰離子電池組充電。
變速系統方面，取消傳統六速自排的結構，改搭 AGS 六速自手排系統，並可以藉由方向盤上的換檔撥片來換檔的動作。外觀與內裝配置方面均與 48V MHEV 車型無異，不過後艙空間因為多了鋰離子電池組，所以其容量縮減 86 公升來到 289 公升的表現。
近年受到環保意識抬頭，傳統燃油車面臨到越來越嚴苛排放法規，許多車廠紛紛採取電能化的措施達到低碳的目標，Vitara Full Hybrid 的推出也確立了 Suzuki 在歐洲市場的走向，至於依舊維持渦輪系統的 Swift Sport 是否也會更動動力系統，亦是值得關注的目標。