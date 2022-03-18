台灣駐烏克蘭唯一單位　貿協主任還原火線撤僑實錄

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包括4位剛出生的嬰兒，在槍炮聲隆隆、低溫酷寒及邊境大排長龍的困難下，歷經四波撤僑行動，43位僑民安全離開烏克蘭，到達鄰近的波蘭、斯洛伐克等國。
我國在烏克蘭未設置外館，僑務等事項由駐俄羅斯代表處兼轄。俄烏關係惡化後，駐俄代表處人員無法取得進入烏克蘭的簽證，俄烏開戰後，貿協基輔台灣貿易中心成為唯一可處理撤僑的駐外單位。
貿協扛責 旅烏台人全照料
貿協董事長黃志芳表示，貿協在全球有60餘個據點，其中11個據點是外交部未設置館處的國家，貿協辦事處因此負起國人急難救助與保僑、護僑的工作。
例如2001年1月埃及茉莉花革命，開羅發生示威暴動，時值農曆春節假期，在埃及旅遊的國人很多，貿協開羅台貿中心安排了所有台灣旅客安全撤離。2018年8月我國遊客在肯亞遭河馬攻擊，造成一死一傷，也是貿協奈洛比台貿中心人員與當地台僑，急赴醫院探視並協助處理後事。
貿協處理過的所有協助僑民任務中，此次烏克蘭撤僑行動，無疑是最驚險最危急的一次。貿協人士指出，一切似乎是命運安排，若不是徐裕軒，恐怕無法在1週內將僑民全數安全撤出。
徐裕軒父子兩代都在貿協服務，他的父親曾是莫斯科台貿中心主任，隨父派駐莫斯科的徐裕軒習得一口流利的俄語，政大斯拉夫語系、外交研究所畢業後，徐裕軒到烏克蘭基輔大學留學，因此也精通烏克蘭語，對烏克蘭社會十分了解。
黃志芳指出，徐裕軒駐烏克蘭4年任期已經屆滿，原本今年1月應該返國，但當時俄烏情勢已十分緊張，他要求徐裕軒繼續留在烏國處理相關工作。
2月10日，俄羅斯與白俄羅斯在烏克蘭邊境進行軍演，隔天徐裕軒即成立旅烏台人群組，一開始有30幾位國人，後來散居烏國各地的僑民陸續致電加入，最後統計在烏國有56位台灣人。俄烏開戰前，已有12人被勸離，1位留在烏國南部自認安全無虞；開戰後，徐裕軒負起帶著其餘43位僑民撤離的責任，其中包括4位剛由代理孕母產下、連身分證件都來不及辦理的新生兒。
52小時驚魂 安抵波蘭
俄烏戰爭爆發後，徐裕軒原本聯繫好的撤離巴士，不是停開就是漫天喊價，在台商的協助下終於找到1輛巴士，載著18位國人當天從基輔出發，卡在逃難的車陣中走走停停，歷經52小時才抵達波蘭。
開戰前，徐裕軒已帶著部分國人到烏克蘭西部大城利維夫，先安排留學生搭機離開。開戰後，連利維夫也不安全。徐裕軒說，睡覺時必須全身穿著整齊、背包放在身旁，一聽到空襲警報就要衝往地下室避難。雖然利維夫距離波蘭較近，當時邊境已擠滿大量難民，他評估入境波蘭困難重重，決定自行開車，26日帶著6位國人往南穿越喀爾巴阡山，準備到斯洛伐克。
原本只要4、5小時的車程，因為沿途有大批難民，又得經過俄軍、烏軍檢查哨，以及通關的漫長等待，一共花了36小時，在低溫寒冷、缺乏睡眠與槍炮聲中，靠著NGO團體在路邊提供熱食及國人互相打氣照顧，最後終於抵達斯洛伐克。
在斯洛伐克過一夜後，徐裕軒趕往波蘭華沙，與駐波蘭代表處人員在邊境等待2月28日出發的第3波撤離僑民。當時俄軍坦克已開到烏國的中、南部，原本以為情勢不會那麼嚴重的僑民，後來心境劇烈轉變，甚至覺得已沒有機會逃出，但他一直告訴他們，務必在約定的時間抵達接駁處，巴士一定會去接人，最後沿途接駁了4組人，歷經36小時後，將11位國人送抵波蘭。
第4波、也是最後一波撤離的8位國人，3月2日搭乘巴士出發。那時歐洲各國已在邊境打開多個通道接納烏克蘭難民，因此花19小時即抵達波蘭；但那輛巴士上有4位新生兒，路程也非常辛苦、緊張。徐裕軒表示，我國駐斯洛伐克、駐波蘭代表處一直在邊境等候僑民，安排交通及食宿，波蘭代表處也緊急替新生兒準備護照，才能讓大家順利入境、轉往其他安全的地方。
一週4波 撤43位僑民
暫時待在華沙的徐裕軒，被問及經歷烏克蘭戰火的感想，他說，「從沒想過有一天我會成為難民！」炮火、槍聲時常在不遠處響起，沒有人不驚慌、不害怕，但他知道自己是僑民在烏克蘭唯一的支柱，再怎麼恐懼與疲勞，都要將同胞安全送出境。
徐裕軒說，「出境後一日，恍如隔世。」前一天還在戰爭風暴中，後一天就在安全的另一個歐洲城市，但他仍然擔憂烏克蘭當地的朋友。有一位烏克蘭學者，20年前曾到台灣學中文，原本拿到獎助金，今年要到台灣擔任一年訪問學者；但俄烏戰爭爆發後，他對徐裕軒說：「我已加入烏克蘭防衛軍，我哪裡都不會去，烏克蘭就是我的家。」現在這位學者已穿上迷彩服、扛起步槍上戰場，入伍前他對兒子說：「若必有一戰，希望結束在我這一代。」
基輔台灣貿易中心有4位烏克蘭籍工作人員，有兩位已離境，一位女同仁因為丈夫入伍陪同留在烏國，另一位男同仁也留在基輔保衛國家。黃志芳透露，徐裕軒離開前，將他個人帳戶的存款全數留給這位男同仁了；貿協也繼續支付這4位烏克蘭籍工作人員薪水，幫助他們度過難關。