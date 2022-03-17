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超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-17 18:55:40

BMW 於近期舉辦的財報年會上透露，全新一代 G70 7 Series 將在今年 4 月正式迎來全球首發，同時也將揭露純電動 i7 車型，後者經過 WLTP 測試規範可擁有超過 600 公里的續航里程。

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超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
根據 BMW 透露的資訊顯示，全新一代 7 Series 將會是同級唯一提供內燃機、插電式油電混合與純電車型的超大型豪華房車。同時過去 BMW 家族化的雙圓式頭燈與雙腎形水箱護罩將徹底重新詮釋，實現與現行市售車款與眾不同的面貌。從官方公布的預告圖可以觀察出全新 7 Series 將採用分離式頭燈設計，上半部採用水晶切科概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。巨大的腎形水箱罩將有著更加立體的視覺效果。BMW 原廠也同步預告車內細節的設計，包括全新的環抱式氣氛燈、全景天窗與 iDrive 8.0 資訊系統等創新科技。

超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
另外，BMW 也強調 i7 隔音工程經過大幅度的改善，若嫌車內過於安靜無趣，i7 也提供與 Hans Zimmer 合作打造的專屬動能音效 BMW IconicSounds Electric，將排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更澎湃的電能駕馭情境，展現 BMW 由電而生的駕馭體驗。

超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相
根據 BMW 的規劃，2022 年內包含量產與準量產的純電動車款將達到 15 款，其中基於全新架構的“新世代”車型將在 2024 年開始試生產，最快於 2025 年亮相，預計 2025 年底 BMW 集團旗下品牌將會有 200 萬輛純電動車。屆時其他三大品牌也會全面電動化，包含 Rolls Royce、BMW Motorrad 和MINI，累計 2030 年電動車交付量將達 1,000 萬輛。

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