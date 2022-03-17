超大水箱罩與分離式燈組　BMW 全新世代 7 系列即將 4 月亮相

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根據 BMW 透露的資訊顯示，全新一代 7 Series 將會是同級唯一提供內燃機、插電式油電混合與純電車型的超大型豪華房車。同時過去 BMW 家族化的雙圓式頭燈與雙腎形水箱護罩將徹底重新詮釋，實現與現行市售車款與眾不同的面貌。從官方公布的預告圖可以觀察出全新 7 Series 將採用分離式頭燈設計，上半部採用水晶切科概念的 LED 日行燈，遠近光燈則集中於下半部。巨大的腎形水箱罩將有著更加立體的視覺效果。BMW 原廠也同步預告車內細節的設計，包括全新的環抱式氣氛燈、全景天窗與 iDrive 8.0 資訊系統等創新科技。
另外，BMW 也強調 i7 隔音工程經過大幅度的改善，若嫌車內過於安靜無趣，i7 也提供與 Hans Zimmer 合作打造的專屬動能音效 BMW IconicSounds Electric，將排氣聲浪回饋與科技完美揉合，營造更澎湃的電能駕馭情境，展現 BMW 由電而生的駕馭體驗。
根據 BMW 的規劃，2022 年內包含量產與準量產的純電動車款將達到 15 款，其中基於全新架構的“新世代”車型將在 2024 年開始試生產，最快於 2025 年亮相，預計 2025 年底 BMW 集團旗下品牌將會有 200 萬輛純電動車。屆時其他三大品牌也會全面電動化，包含 Rolls Royce、BMW Motorrad 和MINI，累計 2030 年電動車交付量將達 1,000 萬輛。