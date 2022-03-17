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升級配備並搭載黑化套件　Mitsubishi Outlander Black Edition 於美國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-17 18:55:40



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Mitsubishi 日前在美國市場推出 Outlander Black Edition，建議售價 29,995 美元起 (約合新台幣 84.8 萬元起)。

Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Outlander Black Edition 是基於 SE 等級打造而來，配備多出雙區恆溫空調與全景電動天窗，在外觀還配置黑色 Dynamic Shield 前保險桿細節、黑色烤漆車門把手、黑色烤漆車外後視鏡蓋、20 吋黑色烤漆鋁合金輪圈與黑色烤漆後保險桿飾板，車內配置黑色頂蓬與 A、B、C、D 柱包覆，展現更具跑格的氛圍。

Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
動力配置方面，Outlander Black Edition 維持採用 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 CVT 無段變速系統，可輸出 181hp 最大馬力及約 245Nm 峰值扭力，標準的驅動方式為前輪驅動，消費者可加價 1,800 美元 (約合新台幣 58,596 元) 升級為 Super All-Wheel Control 四輪驅動系統，並具備 6 種駕駛模式 (前輪驅動為 5 種)。

Mitsubishi Outlander Black Edition
Mitsubishi Outlander Black Edition
現行第四代於去年 (2021) 2/17 正式發表，與 Nissan X-Trail 同樣採用 Nissan-Renault-Mitsubishi 聯盟的 CMF-CD 模組化平台開發，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤兩車導入國內的最新消息，敬請鎖定。

Mitsubishi Outlander Black Edition
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