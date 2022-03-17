升級配備並搭載黑化套件　Mitsubishi Outlander Black Edition 於美國推出

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Outlander Black Edition 是基於 SE 等級打造而來，配備多出雙區恆溫空調與全景電動天窗，在外觀還配置黑色 Dynamic Shield 前保險桿細節、黑色烤漆車門把手、黑色烤漆車外後視鏡蓋、20 吋黑色烤漆鋁合金輪圈與黑色烤漆後保險桿飾板，車內配置黑色頂蓬與 A、B、C、D 柱包覆，展現更具跑格的氛圍。
動力配置方面，Outlander Black Edition 維持採用 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 CVT 無段變速系統，可輸出 181hp 最大馬力及約 245Nm 峰值扭力，標準的驅動方式為前輪驅動，消費者可加價 1,800 美元 (約合新台幣 58,596 元) 升級為 Super All-Wheel Control 四輪驅動系統，並具備 6 種駕駛模式 (前輪驅動為 5 種)。
現行第四代於去年 (2021) 2/17 正式發表，與 Nissan X-Trail 同樣採用 Nissan-Renault-Mitsubishi 聯盟的 CMF-CD 模組化平台開發，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤兩車導入國內的最新消息，敬請鎖定。