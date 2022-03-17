王力宏、李靚蕾爭搶孩子　星座專家白瑜：官司恐拉鋸2年

金曲歌王王力宏與李靚蕾婚變風波難平靜，一邊在美國紐約法院打離婚訴訟，另一邊在台北法院進行「酌定親權行使」訴訟，透過視訊方式會面，協商3子女的監護、探視方式，今（17）日進行馬拉松式調解，從上午9時30分開始，直到傍晚近6時30分才結束，足足進行了9小時，希望往好的方向走。





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《NOWnews今日新聞》特別邀請出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》的星座專家白瑜，剖析這對夫妻官司的未來走向，她指出王力宏跟李靚蕾的星座命盤，有許多顆星落在土象星座，個性偏向傳統、固執，都想要爭搶3個小孩的扶養權，如果沒有人願意先退讓，這場官司恐怕會打2年以上！





▲星座專家白瑜出版新書，分析12個星座遇到愛情時容易產生的糾結。（圖／翻攝白瑜FB）

白瑜分析，王力宏太陽、金星都在金牛座，月亮摩羯座，屬於傳統大男人個性，在古代就像是員外一樣，喜歡對事物有掌控欲，盼望另一半能顧全大局，所以李靚蕾的爆料行為，在他眼裡都是脫序失控，讓他無法接受；這幾年事業運勢遇上瓶頸，又被外界拿放大鏡觀察、動輒得咎，個性會變得憂鬱、敏感，只注重自己的感受，對家人失去包容力。





而牡羊座的李靚蕾，太陽星座落入第十宮，其實是個理想主義者，對人生有明確目標，責任感也很重，會覺得自己最親近兒女、最懂得照顧孩子，但她為了孩子犧牲事業、顧全家庭，本以為會獲得另一半認可，卻沒得到應有的回應，因此才會大爆發，以蕾神之錘在社群平台上爆料。





▲李靚蕾堅持王力宏只能一人探視3個小孩，讓王力宏已經5個月見不到孩子。（圖 / 王力宏IG）

從兩人星盤流年觀察，白瑜認為6月會有轉機出現，針對撫養權、財產有談和的現象，她認為王力宏應該多讓步一點，而李靚蕾必須慢慢放下只有自己能照顧好小孩的「執念」，多點時間去發展工作，讓經濟趨於獨立，對自己會比較好。如果夫妻都想搶孩子，只會讓官司無法落幕，白瑜建議，其實輿論上李靚蕾較佔優勢，若她願意以共同扶養的方式養育3個小孩，才會有和解的可能，而王力宏近年運勢普通，應該適時充電，走過家庭風波後，2025年運勢會重新翻紅，人氣突然衝高，粉絲會再度回籠。



