打造國產車用晶片供應鏈　ARTC 宣布攜手國內電子廠商成立「車用 AI 晶片與智慧座艙聯盟」

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隨著電動車快速成長，國內電子產業也以每年 13% 的幅度快速增長，不過目前國內廠商雖分別投入車用晶片、自駕輔助系統開發及任意型態面板開發，但目前車用影像晶片及座艙設計仍在起步階段，採後裝或分散式設計，可達車輛規格功能及智慧化之高端產品仍仰賴進口。因此這次的業界聯盟則希望透過上中下游廠商的技術整合，開發屬於國內自主 AI 影像晶片研發、AI 影像辨識技術、智慧顯示技術與模組，建立起國內 ICT 產業鏈與車用零組件完整供應鏈，使國內晶片、AI 車用電子、顯示器系統具國際競爭力，並開拓至全球市場。
此次聯盟主要成員，義隆電子將提供車用 AI 晶片研發與製造技術、奇美車電提供 AI 影像辦識技術、友達光電提供車用暨座艙顯示技術、大聯大品佳集團提供晶片市場行銷及應用，至於中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源等提供系統搭載與市場應用，負責投入商品化推動，將各項新興產品導入自家智慧車輛，進行實證運用。而 ARTC 車輛中心則將持續扮演檢測及推動產業的角色，扶持國內車電技術的發展。
隨著此次聯盟的推動，預料將可以建立國內自主車用 IC 技術能力，並帶動更多中小企業的發展，使國內汽車產業供應鏈也能與國際接軌，邁向智慧電車的生活。
車用 AI 影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟分工圖。